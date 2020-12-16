社會動盪仍留守家園塑造智慧城市　科大公共政策碩士生疫市未畢業已獲Big 4兩封聘書

▲ 科大公共政策學部主任吳遜（左）及科大公共政策碩士課程二年級生伍軒正。（科大提供）

新冠肺炎疫情重創各行各業，應屆畢業生求職或受阻，但有90後在「疫市」及社會環境動盪下，仍看好本港智慧城市發展，從美國回流香港修讀公共政策碩士課程，尚餘1個學期、明年才畢業，已獲四大會計師事務所（Big 4）的其中兩間聘書，擔任公共政策顧問，希望將來能為香港這個家園塑造未來。

其就讀的香港科技大學公共政策碩士（MPP）課程今年迎來的首屆畢業生，當中逾8成亦已獲聘請，部分人受內地創科巨頭騰訊及京東等公司青睞。

今年23歲、在香港土生土長的伍軒正，早年到美國紐約大學修讀媒體、文化及傳播學士課程，期間認識到歐美等不同國家的政府體制運作，而且一直對香港及大灣區政策等議題感興趣，在大學畢業前已決定會回到香港，

我最終還是認為，香港是一個非常國際的城市，是東西方的橋樑，讓我接觸到雙方的想法。他也是我的家園，我一直都是希望能通過公共政策來塑造香港的未來。

因此，伍同學於去年入讀科大公共政策碩士課程，成為該課程的第2屆學生。他談及自己對智慧城市方面的公共政策最感興趣，尤其是數碼科技及大數據，「這種智慧城市有潛力改變香港的整個運作，保持著城市的競爭力」，而他在科大課堂及實習期間認識到如何透過分析大數據，推動智慧城市及智慧旅遊等。

▲ 伍軒正前年在美國完成修讀媒體、文化及傳播學士課程，此前已有意回港修讀公共政策相關課程。（受訪者提供）

疫情亦無阻伍同學爭取實習機會，反而因為公司現時在疫情下更願意安排學生在家工作，更有助他兼顧實習及上網課，他今年先後到羅兵咸永道會計師事務所（PwC）公共政策顧問服務部，以及環保組織Earth.Org實習。目前尚餘1個學期、明年才畢業的他，已預先獲得PwC及德勤的聘書，擔任公共政策顧問。

對於現時的香港社會情況跟他在去年回流之際有很大變化，有否考慮到外國發展，他說，「雖然現時的香港社會環境有些不同、可能有些政治問題，但我在PwC（實習時）留意到香港投放很多資源去發展智慧城市，長遠感到香港有潛力」，直言「一定會想留喺香港」。被問到為何不像班上大部分內地生般到內地發展，他認為香港仍然發展機會，「希望通過公共政策，可以在香港作出改變。」

科大於2018年推出公共政策碩士，主打創新及環境政策，課程為期兩年，明年入學的全期學費為26萬元，每年13萬元。科大公共政策學部主任吳遜表示，課程針對缺乏工作經驗的學生，首年暑假提供實習工作機會，期間按行業情況進行相關研究。

吳遜指，參考歐美、日本及星加坡等地都有開辦同類課程，形容畢業生出路廣泛，包括公私營及非牟利組織，而科大課程今年迎來首屆58名畢業生，逾8成已獲僱主聘用，最多人受聘於創新科技公司（41%），例如內地創科巨頭騰訊、京東、字節跳動，以及本地創科獨角獸商湯等；其次是銀行及金融業（26%）、顧問工作（9%）及政府（6%），另有15%選擇繼升學。

該課程首屆畢業生之一的內地生彭國賢，現職騰訊產品經理，主要負責創新行業的產品策劃。他表示，前年於英國伯明翰大學完成商業管理學士學位課程，一直希望投身內地創科行業，因應香港與內地聯繫緊密，而科大聲譽及世界排名高，新課程亦設實習機會，適合當時缺乏實戰經驗的他，因此選擇來港深造，有關科技創新及公共政策的課堂亦裝備了他。

▲ 科大公共政策碩士課程首批學生之一的內地生彭國賢（右三）與公共政策學部主任吳遜（中）、公共政䇿學部客座教授張炳良（左三）前年入學時合照。（科大提供）

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記者：馮琪雅