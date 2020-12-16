【早產BB】余文樂女兒早產一度陷危險期　王棠云憶崩潰心情：沒辦法替她承受

▲ 余文樂太太王棠云憶早產心情。

余文樂今年6月宣布太太王棠云懷第二胎，在12月5日余文樂在社交平台就公布了太太誕下一女，並上載抱住「前世情人」余初心照片，不過當時已透露女兒曾一度陷危險期，而太太王棠云今日再發表長文，透露女兒早產時的痛苦心情。

余文樂在月初發文時，只簡單指「妹妹其實在早一陣子就出來了，只是當時間還沒渡過危險期，所以沒有跟大家說，但現在她已經順利過關，回到家了!!」

▲ 余文樂再為人父。（取自IG）

而太太王棠云今日再在IG以長文交代當日細節，原來女兒預產期本在11月，但只有28周卻提早出生，更指女兒最初只有1kg重。

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王棠云寫道：「手術過程中因為太擔心女兒，眼淚一直掉，被麻醉睡着了兩次，起來還是控制不了情緒，後來在恢復室也是一直哭，因為整個手術的過程和在恢復室起來我都不知道我的女兒情況到底如何，是否平安健康。」

▲ 太太陪女兒度過危險期。

她指：「直到我看到了我家人和阿樂我才安心，他們給我看了女兒的照片，不是很清楚，但是平安就好了，阿樂是我最大的支柱，只有他能讓我在這種時期平靜下來。」

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感謝丈夫余文樂陪伴

王棠云分享：「那時候我才真的清楚看到保溫箱裡的她原來是這麼這麼的小，頭跟我的拳頭差不多大甚至更小，這1000g的小身體身上是這麼多的管線，我很心痛，我沒有保護好她，為什麼這個小小的身體要承受這麼多，我只能坐在保溫箱旁邊崩潰，沒辦法替她承受這些。」

王棠云指女兒狀況令二人極為心痛，又透露一直好堅強的余文樂亦不禁痛哭，她亦多謝家人、朋友關心及照顧，特別感激丈夫扶持。

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她寫道：「最重要的是一直給我力量的老公，我們就像兩塊拼圖，不一樣卻完美契合，謝謝你讓脆弱的我堅強走過這一段，謝謝你這麼勇敢的陪伴我，謝謝你愛我，我們會一起好好疼愛這個太想跟我們相見然後提早出來的女兒。」

幸而愛女順利度過危險期，平安回到家一家4口團聚，二人到12月初才公布女兒出世消息，當時王棠云發文：「因為提早了太多，所以一直沒跟大家分享，現在她幸運的渡過總總難關回家了，莫忘初心，謝謝大家的關心，我會開始溺愛她了。」



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