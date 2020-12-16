涉盜公司3.8億元置業買珠寶　商船公司高層盜竊罪成囚15年

▲ 警方商業罪案調查科總督察馮培基(左二)。(楊詠渝攝)

54歲商船公司高層於7年間，盜用上司的網上理財保安編碼器，從公司帳戶盜竊共3.8億元，用以購買3個總值4,000萬元的住宅單位及名牌珠寶等。商船公司高層早前否認4項盜竊罪受審，今（16日）被陪審團裁定4項罪名成立，判囚15年。

涉案被告馬振傑被控4項盜竊罪，控罪指被告於2009年至2016年間，偷竊屬於現代商船（香港）有限公司的約3.8億元。

警方商業罪案調查科總督察馮培基今就案件會見傳媒時指，涉案被告為所屬公司的副總經理，負責會計工作，被告於案發期間，利用公司總經理等上司的網上理財保安編碼器，分260次將3.8億元從公司帳戶轉帳至被告的3個私人帳戶。

馮指出，被告使用有關款項以購買3個總值約4,000萬元的住宅單位、股票、珠寶及名牌用品等，亦有將款項轉帳至澳門多個賭場的帳戶。

馮又指，被告早前否認4項控罪，陪審團今退庭商議後，裁定被告4項罪名成立，法官判刑時亦指，本案屬非常嚴重的違反誠信案件，被告利用公司和上司對其的信任，長時間監守自盜，屬同類案件中最嚴重的一宗，故判其入獄15年。

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記者：楊詠渝