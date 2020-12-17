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香港樂高探索中心明年1月尖沙咀開幕　將展出300公斤彩色巨型樂高熊貓

休閒消費 10:53 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

重達300公斤色彩繽紛的巨型樂高®熊貓將進駐明年1月開幕的香港樂高®探索中心。

由數以百萬塊樂高積木組成的室內遊樂場─香港樂高探索中心，將於2021年1月25日在尖沙咀K11 MUSEA開幕。香港樂高探索中心將由12月18日起在官方網站發售單次入場門票及全年通行證，價格分別為港幣240及1,099元。

為迎接此室內遊樂場，過千名樂高市民在新任樂高模型拼砌達人梁進業的安排下，成功在尖沙咀海濱長廊與重達300公斤色彩繽紛的巨型樂高熊貓作近距離接觸。

樂高熊貓最近越洋抵港後，曾被安排進行14天的「自我隔離」。（樂高提供）

此巨型樂高®熊貓高約2米，由捷克藝術家Jan Boudník及其團隊花近440小時以成千上萬塊樂高®積木建成，為全球樂高®探索中心唯一的巨型樂高®熊貓展品。
 
巨型樂高®熊貓將會遷入香港樂高探索中心及K11 MUSEA鄰近的梳士巴利公園，與中心的互動區、遊樂設施及其他創意建築近在咫尺。
 
默林娛樂亞太區業務拓展總監Ben Sweet表示：「相信大家都會同意2020年是艱難而且充滿挑戰的一年。熊貓在傳統上象徵着『和平』及『福氣』。在目前的困境下，我們希望能夠藉着這隻樂高熊貓為香港市民帶來平安及好運。」

樂高®探索中心是由數以百萬塊樂高積木組成的室內遊樂場，遍佈全球 27 個地區。樂高探索中心是包含不同主題的大型創意空間，包括互動區、遊樂設施及創意建築，為3-10歲兒童家庭提供平均2-3小時的娛樂。

隨著聖誕節快要來臨，香港樂高探索中心推出的節日主題套票也可作送禮之選。售價港幣529元，當中包括：
• 2張入場門票
• 1張$100禮品店折扣券
• 1個聖誕老人主題或指定鎖匙扣
• 1個 樂高®探索中心節日主題封套
 
另外，香港樂高探索中心將由12月18日起在官方網站發售單次入場門票及全年通行證，價格分別為240元及1,099元。門票詳情按此

記者：Mandy

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