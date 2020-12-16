【衝破殘障】天生失右臂不失鬥志日讀7小時　獨臂女大生望研發機械義肢助同路人

▲ 內地一名女大學生天生沒右前臂，但她未有放棄，更努力讀書發奮圖強。

殘疾人士只要克服自身障礙，依然可以過精彩人生。內地一名女大學生雖然天生沒有右前臂，但她未有放棄，更努力讀書發奮圖強，終於升上大學。她從不覺得自己和別人不一樣，並希望將來研發機械義肢幫助同路人。

克服天生殘障積極勤奮

據內地《華商網》報道，現年22歲的張夢茹出生於陝西省渭南市的一個農民家庭，天生就沒有右前臂，但她的父母不因她的殘障而處處呵護她，反而盡量給她機會做能力所及的事情。張夢茹幾經訓練下，生活自理不成問題，從不覺得自己和別人不一樣︰

這個（沒有右前臂）是天生的，從小就這樣，可能就習慣了，覺得沒有甚麼影響，跟正常人差不多。

▲ 張夢茹克服殘障，生活學習都不成問題。（影片截圖）

張夢茹升上中學，當同學說起她的殘障，她只是難過一下就好了，認為既然不能改變事實，就坦然接受自己是一個獨臂女生。她一直勤奮好學，成績名列前茅，今年已是西安科技大學的四年級學生，以電腦為專業。

單手打字洗衫不遜於人

在上大學前，她幾乎沒接觸過電腦，可是憑著努力，用半年時間熟習電腦操作，單手打字的速度和其他同學差不多。媽媽一度擔心她住宿舍，能否上落碌架床、洗衣服等，不過她都一一做到了。

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張夢茹感謝老師和同學的幫助，尤其是宿舍的室友，不時幫她紮起頭髮。其中一位室友指出，最初根本沒發現她有任何異常，基本上她所有事情都能自己完成，張夢茹亦大方說起自己的殘疾。

有志研發機械手臂助人

她沒有因升上大學而放慢腳步，仍然勤奮讀書，每天花約7小時溫習，還獲得不少獎項及獎學金。她將攻讀碩士，希望能研發機械手臂，幫助自己之餘，也幫助其他殘疾人士。

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責任編輯：王明芳