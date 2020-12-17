【機艙播毒】2歲女兒不戴口罩全家被趕落機　媽媽哭訴航空公司不近人情

▲ 美國有夫婦帶同2歲女兒乘坐飛機，由於女兒不肯戴口罩，一家三口遭驅趕落機。

新冠肺炎全球肆虐，近日更發現有變種病毒株，防疫不能鬆懈，戴口罩是保護自己及他人的防疫措施，減少播毒風險。近日，美國有夫婦帶同2歲女兒乘坐飛機，由於女兒不肯戴口罩，一家三口遭空中服務員驅趕下機，媽媽當天拍片哭訴航空公司做法，大感委屈。

2歲女兒不戴口罩

據《每日郵報》報道，美國一對夫婦帶同2歲女兒於12月12日，乘搭聯合航空飛機，計劃從科羅拉多州丹佛市（Denver） 前往新澤西州紐華克 （Newark）度假。一家人成功寄存行李，便登機等待飛機起飛，可是航班起飛前，一家三口遭空少驅趕下機。媽媽Eliz Orban隨即拍片，哭著訴說情況，並上載了在飛機內拍攝的影片。

▲ 女兒雙手掩嘴，不願戴口罩。（影片截圖）

女兒Edeline只有2歲，在影片中，見她不肯戴口罩，爸爸多次嘗試為女兒戴上白色口罩，只見她扭計，雙手掩嘴遮擋，又或側頭避開，躲在爸爸懷中。而爸爸未有強硬迫女兒，一直安撫孩子。

爸爸無計可施

空中服務員多次前來提醒夫妻，指出小朋友必須佩帶口罩。多次勸喻後，Edeline依然不肯戴口罩，更大哭，爸爸將女兒放在自己懷中安撫。航機快要起飛，男空少前來跟進情況，爸爸嘗試用手拿着布面罩輕輕覆蓋在她臉上，指會用此方法為女兒「戴上口罩」。

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空少指已給了很多機會，著他們一家落機，爸爸起初聽到感到很錯愕，而一直在旁拍片的媽媽反問是否開玩笑嗎，及後只能無奈答允，一起離開座位。媽媽拖著女兒離開，爸爸就拿回機上的行李隨後步出機艙。

被趕落機大感委屈

媽媽Eliz將整過程拍攝上載，並拍片哭起來說︰

只因為2歲女兒拒戴口罩，我們被趕落飛機，還永久禁止乘搭聯合航空。

事後，她補充指出疫情至今，他們一家乘搭4次飛機，是第一次遇到這種情況，丈夫更是聯合航空的白金會員，想不到會遇到是次突發情況。

有關影片於12日（上星期六）放在Twitter，至今超過520萬觀看次數，而聯合航空發了聲明回應，澄清公司沒有禁止他們一家乘搭，解釋首要條件是確保員工和乘客安全，加上是依據美國疾控中心建議，2歲或以上孩子宜戴口罩。

醫生︰小朋友戴口罩需要訓練

兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工曾接受TOPick訪問 ，未必個個小朋友都肯戴口罩，市面出售的口罩大多是掛耳式，佩戴最方便，但小朋友的耳朵被橡筋帶緊箍，可能會感到不舒服。何醫生認為，要小朋友戴口罩需要訓練，可以先在家讓他們戴口罩熟習。若經多次嘗試後，小朋友依然不合作，拒絕戴口罩，他建議最好不要外出。另外，有家長分享可以購買有卡通圖案口罩，吸引孩子樂於佩戴口罩。

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責任編輯：王明芳