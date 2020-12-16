中聯辦：美方制裁中央及港府官員是「政治霸凌」　批鬧劇注定徒勞無功

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美國早前就全國人大會常委會制定港區國安法，以及就立法會議員資格問題的決定，對多名人大常委副委員長及兩地官員作出制裁。中聯辦今日（16日）發表聲明，強烈譴責有關行動，稱這是嚴重違反國際法，和國際關係基本準則的「政治霸凌」。

中聯辦發言人重申，香港是中國的特別行政區，中央通過立法，維護地方行政區的國家安全，堵塞法律漏洞，既符合主權原則，也是國際通行慣例，合理合法，不容置疑，形容美國對此橫加指責、肆意詆毀，是赤裸裸的霸權行徑和強盜邏輯，亦是香港「一國兩制」實踐的最大干擾者、破壞者。

發言人又批評，美國對自己的議員立下嚴格的政治規矩，卻對他國的正當合法行為指手畫腳、無理干涉，是雙重標準，又認為恐嚇和威脅嚇不倒中國人民。

中聯辦強調，中央不會畏懼任何蠻橫霸道，以及容忍美國對港事務和中國內政的粗暴干涉，亦絕不會動搖維護國家主權安全的堅定決心，認為美方外厲內荏的「制裁」鬧劇只是一廂情願，注定會枉費心機、徒勞無功。

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責任編輯：李淇