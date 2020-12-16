科大公共政策碩士疫市誕首批畢業生逾8成獲聘　明年推1年制碩士課程吸納在職人士

▲ 香港科技大學公共政策碩士課程主打創新及環境政策。（資料圖片）

香港科技大學於2018年推出全港首個公共政策相關的兩年全日制碩士課程，主打創新及環境政策，今年首批畢業生逾8成在疫市下已獲聘，科大明年會再開辦針對有工作經驗人士的公共管理碩士課程。對於國安法實施對教學的影響，科大公共政策學部主任吳遜強調課程重視訓練批判性思考，故其教學不會有任何變化。

吳遜表示，科大公共政策碩士課程（MPP）明年的全期學費為26萬元，每年13萬元，每年招收約60人，目前收生以內地生為主，受疫情影響，有不少國際生已繳交留位費後，仍無法來港而退學，而明年9月入讀的本地學生，將可申請政府推出的「指定研究院修課課程獎學金計劃」。

吳遜指出，課程著重研究相關政策的案例，並針對缺乏工作經驗的學生，首年暑假提供實習工作機會，期間按行業情況進行相關研究。

被問到國安法實施對課程的影響，吳遜指，每名教師的教學會有所不同，但就他個人而言，公共政策課程本身重視訓練批判性思考，在不同崗位監督或幫助政府等，而不少內地生來港讀書也有學術自由等優勢，他舉例如一帶一路及中國社會信用體系帶來的私隱問題等，在國安法實施下，仍會繼續納入課程內。

該課程首屆畢業的58人之中，當中55人（95%）已就業或繼續升學，逾8成已獲僱主聘用，最多人受聘於創新科技公司（41%），例如內地創科巨頭騰訊、京東、字節跳動，以及本地創科獨角獸商湯等；其次是銀行及金融業（26%）、顧問工作（9%）及政府（6%），另有15%選擇繼續升學。

該課程有學生尚餘1個學期才畢業已獲兩間公司聘書，詳情即看【下一頁】

吳遜透露，科大明年亦會推出全新的公共管理碩士課程（MPM），分別在於針對已有工作經的人士，申請者須擁有至少3年工作經驗，最快可以一年全日制形式完成，或以兩年制兼讀制完成。

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記者：馮琪雅