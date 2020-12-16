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【新冠肺炎】袁國勇視察明麗樓不排除喉管有滲漏　33及34室居民須撤離

社會 21:10 2020/12/16

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港大微生物學系講座教授袁國勇（右）今晚視察明麗樓。（陳國峰攝）

彩雲(二)邨明麗樓出現多名患者涉及6個單位，港大微生物學系講座教授袁國勇今晚巡查明麗樓視察喉管。他在視察後表示，不排除明麗樓喉管有滲漏，為保安全33及34室居民今晚要撤離。

袁國勇引述居民指，有樓上住戶沖廁時聞到臭味，由於有關屋邨已有42年歷史，喉管及其接駁位有老化迹象，相信傳播與喉管老化有關，接駁位或出現滲漏，但不肯定源頭及帶有病毒的空氣是否經地渠傳入屋，但因33及34座向單位是共用污水渠及通氣喉，故需安排整棟大廈的33及34單位的居民在今晚撤離，待環保署及屋宇署可派員入單位檢查喉管。

明麗樓6個確診住戶單位及最早發病日期：

33室單位(3個，病發由下層至上層)

  • 13樓33室--12月3日發病
  • 18樓33室--12月7日發病
  • 21樓33室--12月11日發病

34室單位(2個，病發由上層至下層)

  • 9樓34室--12月7日發病
  • 8樓34室--12月13日發病

註：餘下一個9樓23室單位，確診者則與歌舞群組有關。

被問到疫情何時回落，袁估計今輪防疫措施出台後，等待7至14日情況應好轉，但強調「只要有一次超級傳播，可能好大件事」，故呼籲市民要合作，戴好口罩及減少外出，並要注意環境衛生，如定期倒水至隔氣裝置。 

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒、洪芷晴、鄧凱文

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