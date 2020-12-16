【李偲嫣離世】博愛醫院指無醫護或病人列緊密接觸者　急症室服務不受影響

▲ 李偲嫣今日離世。（經濟日報資料圖片）

博愛醫院指今日（16日）有病人在負氣壓病格進行搶救，醫護人均穿上合適的個人防護裝備，暫無醫護人員或其他病人被列為緊密接觸者或其他接觸者，而案件將會轉交死因裁判官跟進。

博愛醫院表示，急症室今日下午接收一名由救護車送院的女病人，考慮到可能有傳染病風險，醫護人員根據處理懷疑有傳染風險的指引，安排病人在負氣壓病格進行搶救，醫護人均穿上合適的個人防護裝備。



院方說，病人經搶救無效離世，醫護人員為病人抽取樣本進行化驗，其樣本對新冠肺炎病毒病初步呈陽性，目前沒有醫護人員或其他病人被列為緊密接觸者或其他接觸者，醫院會繼續和衞生防護中心跟進。

博愛醫院續稱，有關病格已經進行徹底清潔消毒，急症室服務不受影響，醫院亦已按機制通知食物環境衛生署這名離世病人的初步檢測結果。

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根據指引，感染新冠肺炎病毒死亡的遺體，需根據「處理及處置屍體時所需的預防措施」指引內的「第2類」屍體處理，以黃色標籤作出識別。職員在處理屍體時須穿上合適保護裝備，包括手套、防水保護衣/抗水保護衣外加膠圍裙、和外科口罩，如可能有飛濺物，須戴上護目鏡或面罩以保護眼睛。

消息指死者是正義聯盟創辦人李偲嫣，下午身體不適送往博愛醫院搶救後不治，終年56歲，其樣本對新冠肺炎病毒病初步呈陽性反應。有關李偲嫣離世及入院情況，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩