梁美芬：無法相信李偲嫣離世　稱對方演活「俠女」二字

▲ （資料圖片）

「正義聯盟」創辦人李偲嫣今午在寓所內暈倒，送院經搶救後證實不治，終年56歲，不少政圈人士都大感震驚。與李偲嫣相識多年的經民聯立法會議員梁美芬，發文表示無法相信，又讚對方演活了「俠女」二字。亦有民主派發文著家屬節哀保重。

自2012年德育及國民教育科風波後，李偲嫣一直活躍於建制派圈子，並曾參選2016年的立法會選舉，她亦曾擔任梁美芬的顧問，就教育政策提供意見。

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梁美芬晚上（16日）在社交網站Facebook專頁發文悼念，形容李偲嫣突然不辭而別，痛失摯友，「簡直無法相信是事實」。她表示，自己月前才與她聯絡，討論通識科的存廢問題，沒料到掛線那一句「再見」就成為訣別，真是人生無常。

▲ （梁美芬facebook）

梁美芬又讚揚，李偲嫣演活了「俠女」二字，為人講義氣，說一不二，有才華，有膽識，是個肝膽相照， 難能可貴的朋友，深信對方已在主懷裏安息，默默地祝福着她的至愛家人和好朋友，又呼籲大家珍惜眼前人。

▲ （張秀賢facebook）

至於曾在國民教育風波一事，與李偲嫣交手的前學民思潮發言人、元朗區議員張秀賢亦在社交平台形容，與對方「14年交手無數，政見不合，但私下總算客客氣氣」。認為不應再落井下石，並希望家屬節哀保重。

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