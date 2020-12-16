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【新冠肺炎】明恩樓32樓部分居民陸續安排檢疫　港府明起於乙明邨籃球場設流動採樣站檢測

社會 22:27 2020/12/16

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當局陸續安排明恩樓32樓居民撤離。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，今日新增82宗確診個案，包括3宗輸入個案及79宗本地感染；當中沙田乙明邨明恩樓有4個單位涉6人確診，包括4人均居於32樓，同層1至12室、14室及16室單位被列為緊密接觸者，需接受檢疫，當局晚上陸續安排居民撤離。

衞生防護中心今日指，沙田乙明邨明恩樓有4個住戶單位爆疫，涉6人確診，其中有4人居32樓單位，涉及4個住戶單位，包括有3戶接近升降機位置，擔心出現環境污染或有超級傳播者，同層1至12室、14室及16室單位被列為緊密接觸者，需接受檢疫。

當局晚上安排人員穿上全套保護衣到明恩樓，陸續為涉及住戶登記及送往檢疫隔離；而同層其他單位未見有任何情況，所有居民須做強制檢測。

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港府因應乙明邨明恩樓及龍蟠苑龍珊閣出現多宗個案，明日(17日)開始將安排承辦商安球醫學化驗所於乙明邨籃球場設立流動採樣站，為居民及工作人員提供檢測服務，暫定開放至下周一(21日)。

政府會在檢視該流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。

另外，設於黃大仙廣場的流動採樣站亦會延長服務至下周一，繼續開放予所有市民進行檢測，並會優先為須接受強制檢測的龍蟠苑龍珊閣居民及工作人員提供檢測服務。檢測承辦商會於流動採樣站向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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