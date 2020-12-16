【確診大廈】黃大仙、東區單日共增17宗　薄扶林花園、海堤灣畔、牽晴間上榜

▲ 黃大仙、東區成最多個案，單日共增17宗（陳國峰攝）

本港今日（16日）新增82宗確診個案，患者年齡介乎4至92歲，79宗屬本地個案包括35宗不明源頭，有10宗在檢測中心驗出。另外亦新增逾80宗初步確診個案。

衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：

深水埗（6）

蘇屋邨櫻桃樓

美孚新邨 1 期百老匯街 14 號

南昌街 220 號

嘉都大廈

汝州街 123 號

白田邨 10 座

觀塘（7）

高怡邨高遠樓

寶達邨達怡樓

寶達邨達怡樓

彩德邨彩亮樓

坪石邨金石樓

秀茂坪邨秀慧樓

匯景花園

離島（2）

海堤灣畔 5 座

逸東(二)邨滿逸樓

葵青（4）

長宏邨宏善樓

石籬(二)邨石華樓

長宏邨宏善樓

葵盛東邨盛富樓

九龍城（6）

銀竹苑 7 座

康強大廈

衙前圍道 60-62 號金輝樓

富怡閣

偉景閣 E 座

福園

黃大仙（9）

沙田坳邨順田樓

沙田坳邨順田樓

新麗花園 B 座

彩雲邨明麗樓

彩雲邨明麗樓

采頤花園 3 座

瓊麗苑瓊昌閣

龍蟠苑龍珊閣

黃大仙上邨詠善樓

沙田（5）

利安邨利興樓

翠苑愉勤閣

欣安邨欣悅樓

富寶花園 10 座

乙明邨明恩樓

西貢（4）

翠林邨安林樓

兩塊田

水坑口街 24 號

安寧花園 3 座

油尖旺（4）

三角洲酒店

文輝樓

天成大廈

上海街 292 號

中西區（3）

第一街 81 號

嘉輝大廈

聯興新樓

荃灣（2）

麗城花園 3 期 6 座

德泰大廈

東區（8）

康東邨康瑞樓

興華(一)邨興翠樓

順景樓

和富中心 5 座

景翠苑

和富中心 5 座

景翠苑

明華大廈 A 座

大埔（3）

昌運中心華昌閣

富善邨善雅樓

黃魚灘村

北區（2）

清河邨清朗樓

牽晴間 4 座

屯門（1）

恆豐園 3 座

元朗（2）

唐人新村

模範鄉

南區（2）

華富邨華珍樓

薄扶林花園 2 座

灣仔（1）

濂風大廈

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記者：鄧凱文