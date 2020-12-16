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【確診大廈】黃大仙、東區單日共增17宗　薄扶林花園、海堤灣畔、牽晴間上榜

社會 22:52 2020/12/16

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

黃大仙、東區成最多個案，單日共增17宗（陳國峰攝）

本港今日（16日）新增82宗確診個案，患者年齡介乎4至92歲，79宗屬本地個案包括35宗不明源頭，有10宗在檢測中心驗出。另外亦新增逾80宗初步確診個案。

衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：

深水埗（6）

  • 蘇屋邨櫻桃樓
  • 美孚新邨 1 期百老匯街 14 號
  • 南昌街 220 號
  • 嘉都大廈
  • 汝州街 123 號
  • 白田邨 10 座

觀塘（7）

  • 高怡邨高遠樓
  • 寶達邨達怡樓
  • 寶達邨達怡樓
  • 彩德邨彩亮樓
  • 坪石邨金石樓
  • 秀茂坪邨秀慧樓
  • 匯景花園

離島（2）

  • 海堤灣畔 5 座
  • 逸東(二)邨滿逸樓

葵青（4）

  • 長宏邨宏善樓
  • 石籬(二)邨石華樓
  • 長宏邨宏善樓
  • 葵盛東邨盛富樓

九龍城（6）

  • 銀竹苑 7 座
  • 康強大廈
  • 衙前圍道 60-62 號金輝樓
  • 富怡閣
  • 偉景閣 E 座
  • 福園

黃大仙（9）

  • 沙田坳邨順田樓
  • 沙田坳邨順田樓
  • 新麗花園 B 座
  • 彩雲邨明麗樓
  • 彩雲邨明麗樓
  • 采頤花園 3 座
  • 瓊麗苑瓊昌閣
  • 龍蟠苑龍珊閣
  • 黃大仙上邨詠善樓

沙田（5）

  • 利安邨利興樓
  • 翠苑愉勤閣
  • 欣安邨欣悅樓
  • 富寶花園 10 座
  • 乙明邨明恩樓

西貢（4）

  • 翠林邨安林樓
  • 兩塊田
  • 水坑口街 24 號
  • 安寧花園 3 座

油尖旺（4）

  • 三角洲酒店
  • 文輝樓
  • 天成大廈
  • 上海街 292 號

中西區（3）

  • 第一街 81 號
  • 嘉輝大廈
  • 聯興新樓

荃灣（2）

  • 麗城花園 3 期 6 座
  • 德泰大廈

東區（8）

  • 康東邨康瑞樓
  • 興華(一)邨興翠樓
  • 順景樓
  • 和富中心 5 座
  • 景翠苑
  • 和富中心 5 座
  • 景翠苑
  • 明華大廈 A 座

大埔（3）

  • 昌運中心華昌閣
  • 富善邨善雅樓
  • 黃魚灘村

北區（2）

  • 清河邨清朗樓
  • 牽晴間 4 座

屯門（1）

  • 恆豐園 3 座

元朗（2）

  • 唐人新村
  • 模範鄉

南區（2）

  • 華富邨華珍樓
  • 薄扶林花園 2 座

灣仔（1）

  • 濂風大廈

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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