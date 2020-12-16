【確診大廈】黃大仙、東區單日共增17宗 薄扶林花園、海堤灣畔、牽晴間上榜
社會 22:52 2020/12/16
本港今日（16日）新增82宗確診個案，患者年齡介乎4至92歲，79宗屬本地個案包括35宗不明源頭，有10宗在檢測中心驗出。另外亦新增逾80宗初步確診個案。
衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：
深水埗（6）
- 蘇屋邨櫻桃樓
- 美孚新邨 1 期百老匯街 14 號
- 南昌街 220 號
- 嘉都大廈
- 汝州街 123 號
- 白田邨 10 座
觀塘（7）
- 高怡邨高遠樓
- 寶達邨達怡樓
- 寶達邨達怡樓
- 彩德邨彩亮樓
- 坪石邨金石樓
- 秀茂坪邨秀慧樓
- 匯景花園
離島（2）
- 海堤灣畔 5 座
- 逸東(二)邨滿逸樓
葵青（4）
- 長宏邨宏善樓
- 石籬(二)邨石華樓
- 長宏邨宏善樓
- 葵盛東邨盛富樓
九龍城（6）
- 銀竹苑 7 座
- 康強大廈
- 衙前圍道 60-62 號金輝樓
- 富怡閣
- 偉景閣 E 座
- 福園
黃大仙（9）
- 沙田坳邨順田樓
- 沙田坳邨順田樓
- 新麗花園 B 座
- 彩雲邨明麗樓
- 彩雲邨明麗樓
- 采頤花園 3 座
- 瓊麗苑瓊昌閣
- 龍蟠苑龍珊閣
- 黃大仙上邨詠善樓
沙田（5）
- 利安邨利興樓
- 翠苑愉勤閣
- 欣安邨欣悅樓
- 富寶花園 10 座
- 乙明邨明恩樓
西貢（4）
- 翠林邨安林樓
- 兩塊田
- 水坑口街 24 號
- 安寧花園 3 座
油尖旺（4）
- 三角洲酒店
- 文輝樓
- 天成大廈
- 上海街 292 號
中西區（3）
- 第一街 81 號
- 嘉輝大廈
- 聯興新樓
荃灣（2）
- 麗城花園 3 期 6 座
- 德泰大廈
東區（8）
- 康東邨康瑞樓
- 興華(一)邨興翠樓
- 順景樓
- 和富中心 5 座
- 景翠苑
- 和富中心 5 座
- 景翠苑
- 明華大廈 A 座
大埔（3）
- 昌運中心華昌閣
- 富善邨善雅樓
- 黃魚灘村
北區（2）
- 清河邨清朗樓
- 牽晴間 4 座
屯門（1）
- 恆豐園 3 座
元朗（2）
- 唐人新村
- 模範鄉
南區（2）
- 華富邨華珍樓
- 薄扶林花園 2 座
灣仔（1）
- 濂風大廈
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記者：鄧凱文