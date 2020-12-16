【海洋公園】公園指無計劃調整門票正價　重開後擬推文化旅遊新體驗

▲ 海洋公園指無計劃調整門票正價，重開後擬推文化旅遊新體驗。（經濟日報資料圖片）

海洋公園連續4年「見紅」後，在獲港府「泵水」30多億元下扭虧為盈，2019/20財政年度錄得逾19億元盈餘。惟受新冠肺炎疫情衝擊，公園今年上半年停運近140天，令園方入場人次只有220萬，收入為7.17億元，分別按年度下跌6成。有關報導詳情即看：【下一頁】

海洋公園回覆TOPick查詢時表示，今年7月後來自政府的補助金安排將於2020/21財政年度的財務報表中公布，而公園暫時並無計劃調整門票正價，短期內將繼續專注本地市場，為本港居民推出創新體驗和專享優惠。

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公園指，園方早前推出的「森度遊」反應十分踴躍，公園亦已準備就緒，於下次重開時推出更多讓訪客意想不到的嶄新體驗；除了推廣健康生活及留港度假外，當中亦包括文化旅遊，以及富教育和保育元素的活動，園方將適時公布新優惠或項目詳情。

海洋公園過去一年有525動物死亡，當中有13隻斑海豹及狐獴BB夭折，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩