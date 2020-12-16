  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (週三) 23:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海洋公園】公園指無計劃調整門票正價　重開後擬推文化旅遊新體驗

社會 22:44 2020/12/16

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

海洋公園指無計劃調整門票正價，重開後擬推文化旅遊新體驗。（經濟日報資料圖片）

海洋公園連續4年「見紅」後，在獲港府「泵水」30多億元下扭虧為盈，2019/20財政年度錄得逾19億元盈餘。惟受新冠肺炎疫情衝擊，公園今年上半年停運近140天，令園方入場人次只有220萬，收入為7.17億元，分別按年度下跌6成。有關報導詳情即看：【下一頁】

海洋公園回覆TOPick查詢時表示，今年7月後來自政府的補助金安排將於2020/21財政年度的財務報表中公布，而公園暫時並無計劃調整門票正價，短期內將繼續專注本地市場，為本港居民推出創新體驗和專享優惠。

點擊圖片即睇海洋公園近月舉辦過的新活動：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

公園指，園方早前推出的「森度遊」反應十分踴躍，公園亦已準備就緒，於下次重開時推出更多讓訪客意想不到的嶄新體驗；除了推廣健康生活及留港度假外，當中亦包括文化旅遊，以及富教育和保育元素的活動，園方將適時公布新優惠或項目詳情。

海洋公園過去一年有525動物死亡，當中有13隻斑海豹及狐獴BB夭折，詳情即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【消委會】10款口罩獲滿分最平每個僅售2元　5款屬港產【內附完整名單】
10:49 2020/12/15
【消委會】10款口罩獲滿分最平每個僅售2元　5款屬港產【內附完整名單】
【消委會】3款口罩含菌量超歐盟要求　1款ASTM Level 2口罩PFE過濾率僅86.64%【內附名單】
10:00 2020/12/15
【消委會】3款口罩含菌量超歐盟要求　1款ASTM Level 2口罩PFE過濾率僅86.64%【內附名單】
【消委會】近6成蛋糕高糖或高脂　1件Lady M栗子蛋糕=5茶匙油
12:19 2020/12/15
【消委會】近6成蛋糕高糖或高脂　1件Lady M栗子蛋糕=5茶匙油
海洋公園 門票

最高瀏覽

【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
今日 17:42
消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
【居屋2020】失落2020年新居屋還有選擇 下個上車機會北角啟德居屋最矚目
14:56 2020/12/15
【居屋2020】失落2020年新居屋還有選擇 下個上車機會北角啟德居屋最矚目