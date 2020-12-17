【CSI口罩】申訴署調查指部分市面出售的CSI口罩或屬過期貨　有政府部門曾將240個過期口罩分予職員

▲ 申訴署主動調查有關CSI口罩的生產、分發、點存和使用安排。（申訴署報告圖片）

新冠肺炎初期，本港曾掀起「口罩荒」，由懲教署生產的過濾口罩（「CSI口罩」）去向成為全城關注議題。申訴專員公署主動調查發現，懲教署及物流署由生產﹑採購至分發CSI口罩的整體安排都未有漏洞，但個別部門處理過期口罩程序不夠嚴謹，更有政府部門曾向職員派發240個過期口罩。署方又說，今年初曾有零星的CSI口罩在市面出售，部分被檢獲的口罩可能是過期應予丟棄的口罩。

申訴署於今年3月至12月就CSI口罩的生產、分發、點存和使用安排主動調查。結果發現，個別獲分發CSI口罩的政府部門處理過期口罩未夠嚴謹，以及於疫情發生前分發口罩尺度鬆緊不一，雖然並無反《物料供應及採購規例》對屬於耗用物品的CSI口罩的相關規定，但可能會增加CSI口罩被濫用的風險。

署方指，未有證據顯示CSI口罩大規模或有系統地流出市面，但發現於今年初曾有零星的CSI口罩在市面出售，部分被檢獲的口罩可能是過期應予丟棄的口罩。

申訴署認為，過期CSI 口罩的來源有可能是部門丟棄的口罩，因此檢視了政府7個部門處理過期口罩的程序，當中有部門會安排職員將過期口罩及其包裝盒剪破，然後放入垃圾膠袋內封好才丟掉；亦有部門於疫情初期，在口罩供應極為短缺的情況下，保留了狀況良好的過期口罩作最後應急之用，並將部分過期口罩分發給職員作緊急備用。

署方說，綜合網上資料及有公務員提供的資料，指有部門向屬下職員分發過期的CSI口罩，若情況屬實，這很有可能是源於有部門在疫情初期口罩供應緊張之際，將留作最後應急的過期CSI口罩分發予屬下職員。

申訴署認為，口罩的質量及過濾效能在過期後或會下降，若有部門將過期口罩分發予職員使用，又或因處理過期口罩的程序不夠嚴謹以致被任何人士撿拾並使用，除了或會未能保障該些人士的健康外，更可能繼而影響公共衞生。

署方亦發現，於疫情發生前，有個別部門會把大部分口罩分發給職員並保留少量備用； 有些則會把部分口罩放在工作間，供職員取用；亦有部門僅應職員要求才提供口罩，而所有部門均不會要求職員簽收口罩，職員或因此獲取超過其實際所需的數量， 或增加將口罩轉贈或轉售他人的風險。

申訴署說，懲教署由生產至付運CSI口罩，以及物流署由採購至分發CSI口罩的整體安排，均未見漏洞，但向兩署提出7項建議，包括懲教署應考慮就接受訂購CSI口罩訂定優次及增加透明度，物流署應重新檢視可要求分發口罩的「非政策局及部門」名單，兩署亦應汲取今次應對疫情的經驗，制訂應變指引。

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記者：陳曉瑩