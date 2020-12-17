【正生集氣】僅剩5個月資金逾3000善長月捐救亡　正生書院校長：感謝結伴同行

▲ 有逾3000善長響應「月捐助學計劃」，助正生書院渡過財政危機。

一直為沉淪毒海、有行為問題的青少年提供戒毒服務及學校教育的正生書院，受經濟下調和疫情影響，自去年起陷入財困危機，在今年11月時，學校更只剩下4至5個月運作經費，無奈告急集氣。

慶幸，經過近1個月的籌款，截至12月初已有逾3000名善心人，加入正生剛推出的助學計劃，成為月捐支持者，校長陳兆焯亦在社交網站致謝，並稱「你們的慷慨解囊紓解了學校的燃眉之急」。

▲ 陳兆焯校長在facebook感謝善長的捐助。（facebook圖片）

上月僅剩5個月營運資金

正生書院是一個獨立社區，讓有行為問題的青少年，透過社群生活、工作勞動、學校教育和靈性生活，助他們重返生命正軌，目前正生有36名學生。

不過，從去年起，正生書院陷入財政危機，陳校長上月接受TOPick訪問時稱，在去年11月時學校僅剩2個月運作資金，他四出奔波呼籲和籌款後，才勉強繼續營運。

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校長老師自願減薪

雖然正生飽受財政問題影響，但從不削減學習元素，在疫情期間亦沒有停課，因學校早已自我社區隔離，而學生除了上課，仍會學划帆船、射箭、剪髮和影音剪接等，協助學生做生涯規劃。

▲ 在陳校長心目中，任何找到自己人生方向的學生，都足以堪稱「狀元」。（facebook圖片）

不過，截至上月學校仍只得4至5個月運作資金，陳校長指，學校每月開支約為120萬元，分別是老師、船長、教師助理等合共30名教職員薪金、私家船、伙食等雜費。為了救亡，陳校長與部分老師自願減薪三分一至一半，亦有老師以十一奉獻方式，把薪金捐給學校。

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逾3000善長月捐助學

校方亦推出了「正生助學計劃」，陳校長表示，期望有3000名善心人，能持續每月捐款100元，希望建立更穩定的收入，協助更多有需要的年輕人。而陳校長昨日（17日）在facebook公布好消息，截至12月初，已有超過3000名市民支持助學計劃，成為月捐支持者。

你們的慷慨解囊紓解了學校的燃眉之急，令我們可按目前規模繼續營運下去。感謝大家結伴同行，我們會一起走得更遠。

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責任編輯︰林愛娜