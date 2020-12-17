【新冠肺炎】新增31間食肆曾有確診者到訪　觀塘區9間食肆上榜包括茶餐廳酒樓

▲ 觀塘區9間食肆上榜包括茶餐廳及酒樓。

本港新冠肺炎第四波疫情持續，昨日（16日）新增82宗確診個案，79宗屬本地個案包括35宗不明源頭，患者年齡介乎4至92歲。另外亦新增逾80宗初步確診個案。衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤，再有31間食肆曾有確診人士到訪，遍及港九新界，其中觀塘區有9間食肆上榜。

根據衞生防護中心資料，新增的31間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

香港

中西區 德己立街 27-30 號Al's Diner 02/12/2020 7793

中西區 水坑口街 22 號 The Lot on Possession 05/12/2020 7793

中西區 伊利近街 49 號 Bouchon Bistro Francais 05/12/2020 7793

中西區 皇后大道西 596 號 嘉興餐廳 09/12/2020 7248

東區 興華商場 彩逸漁港 07/12/2020 7310

九龍

觀塘 滙景廣場 龍城冰室 08/12/2020 7230

觀塘 觀塘工業中心一期 雲南啊老表黑山羊湯鍋米綫 08/12/2020 7403

觀塘 駱駝漆大廈 3 座 Call Me Chef 09/12/2020 7403

觀塘 國際貿易中心 Tapa Room 09/12/2020 7500

觀塘 大本型 和平飯店 12/12/2020 7579

觀塘 秀茂坪商場 蘊莎餐廳 12/12/2020 7635

觀塘 鯉魚門廣場 明星海鮮酒家 13/12/ 2020 7579, 7594

觀塘 德田廣埸 金匯酒家 10/12/2020 7395, 7473

觀塘 裕民中心 名門讌客 11/12/2020 7635

九龍城 AEON Style 泰拍耶 07/12/2020 7503

九龍城 黃埔天地 金萬年酒家 08/12/2020 7188

九龍城 黃埔天地美食坊 太興 08/12/2020 7503

黃大仙 采頤花園 大快活 08/12/2020 7410

深水埗 元州街 25 號 金豪粉麵飯茶餐廳 08/12/2020 7420

油尖旺 龍旺大廈 唐記包點 07/12/2020 7317

油尖旺 彌敦道 594-596 號 紅茶冰室 04/12/2020 7189

油尖旺 洗衣街 113 號 茶王冰室 08/12/2020 6581, 7458

油尖旺 香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 10/12/2020 7477

新界

荃灣 眾安街 銀龍粉麵茶餐廳 02/12/2020 7287

荃灣 悅來坊 牛の鍋 06/12/2020 7035

荃灣 麗城薈 太興 07/12/2020 7287

葵青 石蔭商場 大快活 06/12/2020 7281

葵青 灝景灣購物中心 賓墟冰室 03/12/2020 7414

沙田 美林商場 海港燒鵝海鮮酒家 05/12/2020 7029

沙田 禾輋廣場 樂天廚房 11/12/2020 7583

屯門 翠林花園商場 美味千餐廳 12/12/2020 7507

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責任編輯：羅嘉欣