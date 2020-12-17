【長高秘訣】研究指多喝牛奶有助孩子長高 醫生拆解第二杯牛奶最佳飲用時間

▲ 多飲牛奶有助孩子長高。

相信一直有在追蹤粉絲專頁的家長，或是有帶小朋友來門診評估過的爸爸媽媽，一定都知道如果問我『想長高要多吃甚麼補品』，我一律都先建議嘗試多喝牛奶。

最近，《新英格蘭醫學雜誌》也在今年二月份，發表了一篇題為「牛奶與健康」的文章，同樣也是支持這樣的建議唷！其中第一個段落就是提牛奶與生長發育的關係，在這邊就簡單翻譯讓大家參考一下：牛奶富含白胺酸、異白胺酸、纈胺酸等，這些都是構成優質蛋白質 的關鍵。而這些優質蛋白質被攝取之後，

會轉換成長因子 (IGF-1) 的原料，進一步調節生長激素(growth hormone)的分泌。其中，白胺酸也是 抑制細胞凋亡和促進細胞增生的重要因子。』

所以就算是營養本來就已經很均衡的小朋友，多喝牛奶也是會對於生長有很顯著的幫助。

不過根據之前國民營養調查的結果，很多小朋友都沒有「一天兩杯鮮奶」的建議攝取量，大部分都是趁早餐喝一杯牛奶。所以很多爸媽都會問到：「什麼時候喝第二杯牛奶比較好？」

通常我會建議在以下兩個時間點補充：

1.下午運動後的點心

很多小朋友為了長高，都會趁下午課餘時間外出活動。有些小朋友運動完會趁機來瓶冰涼的運動飲料。雖然補充了流失的電解質和水分，但同時也攝取了過多糖分。所以建議可以在這個時候用牛奶代替，不只可以解渴，也能攝取足夠優質蛋白質，促進肌肉和骨骼的生長。

2. 晚上上床睡覺前

中高年級的小朋友下午比較沒有課餘時間可以運動，大部分都是趁吃完晚餐後簡單運動一下，這種狀況就建議可以在上床前喝一杯溫牛奶。除了補充營養，更有助於入眠。畢竟充足的睡眠 也是長高的重要關鍵之一！

同場加映影響孩子身高的影響因素

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陳奕成醫生也建議，每天兩杯牛奶，每杯大約240cc，學齡前和學齡兒童都適用。如果完全不能喝鮮奶(全素、嚴重過敏)怎麼辦？這種特殊的狀況，就必需額外注意每天都要選擇其他高鈣食物，如高鈣豆製品、深色葉菜類、芝麻或鈣強化食品等。

文章獲兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地授權轉載。