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【新冠肺炎】消息：新增逾90宗確診個案　涉不明源頭病例

社會 10:40 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

消息指本港今日新增逾90宗確診個案。

本港第四波疫情未止，消息指今日（17日）新增逾90宗確診個案，涉不明源頭感染。

昨添82宗確診個案，患者年齡介乎4至92歲，79宗屬本地個案包括35宗不明源頭，有10宗在檢測中心驗出。

    點擊圖片放大
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多幢住宅大廈恐變疫廈，黃大仙彩雲邨明麗樓昨再增2人中招，令受影響單位增至6戶，其中5戶均位於33及34室，故全幢兩室居民須緊急撤離檢疫。港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚視察後指，不排除是喉管接駁位因老化而出現滲漏有關；鑽石山龍蟠苑龍珊閣、沙田乙明邨明恩樓亦各有4單位現確診者，兩大廈居民須強制檢測。詳情即看：【下一頁】

港府洽購的新冠肺炎疫苗最快下月抵港，對於英國免除輝瑞及BioNTech藥廠新冠疫苗問題的法律責任，早前曾指衞生署或就疫苗重大事故向藥廠追究的食衞局局長陳肇始昨改口，指緊急情況下免除藥廠法律責任是國際做法，港府正研究有關事宜，強調會有機制記錄接種後的副作用。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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