【香港愛情故事】林景程入行11年首度入圍萬千星輝　貼地對白＋盞鬼演繹經紀引共鳴【有片】

▲ TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》入圍名單已出爐，林景程憑《香港愛情故事》的地產經紀Henry首度提名最佳男配角。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》入圍名單昨日（12月16日）出爐，圍最佳角逐最佳男配角的藝人包括白彪、徐榮、胡楓等資深藝人，當中包括首次獲提名《萬千星輝頒獎典禮2020》最佳男配角的林景程。

具觀眾緣的林景程有份參演的《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》、《木棘証人》、《使徒行者3》、《踩過界II》、《香港愛情故事》在今年推出，他憑當中《香港愛情故事》的地產經紀Henry一角獲得最佳男配角，他接受TOPick訪問分享入圍感受，並透露如何鑽研角色。

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林景程入行11年獲肯定

第一次提名最佳男配角，林景程表示：「很開心，入行近11年，對我來說提名是一種肯定來的，特別是提名《香港愛情故事》，用了一個自己從未試過的演法而得到大家認同，所以這個提名對我來說很重要。」

他又謂：「不過就完全沒有信心，我在劇中佔的戲份不多，應該只屬陪跑性質，不過有提名已滿足了。」

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觀摩子華神取靈感

其實林景程於《婚姻合伙人》已演過地產經紀，這次再演相類角色卻有不同演繹方式：「今次第二次了。之前主要是談地產公司與公司之間的爭鬥，如何搶單及搶客。今次真的是回歸到經紀的基本：就係帶人睇樓，及介紹一層樓。」

不少觀眾大讚林景程今次演得很自然，有如真的地產經紀般，他笑言：「有朋友指我是『被演戲耽誤了的地產經紀』，感謝大家愛戴，但肯定不會考經紀牌。」

林景程謙稱：「因為本身口才不好，是沒有急才的人，很多電視上的效果，都要慢慢諗慢慢度，並要再加上劇本，所以好肯定現實生活不會有機會看見我當經紀賣樓。」

▲ （《婚姻合伙人》劇照）

林景程續指：「今次監製林肯及編審靜怡給予很大自由度，而且本身角色已很鮮明，是個很健談的地產經紀，又會對住子朗和琪琪談人生哲理，我看完第一個想起的就是子華神！於是在準備階段翻看很多棟篤笑，到真的去想怎樣演時，很自然就加了入角色內。」

至於《香港愛情故事》的Henry妙語連珠，他謂：「對白都有度過，但靈感是來自生活。例如超巿買米的比喻，就是有段時間超巿紙巾缺貨，我逛超巿時聽到有人覺得貴，想等紙巾減價時才再買；又例如爸爸買樓給兒子，就是大家大家所說的父幹。我只是嘗試將這些很生活化的想法變成對白，用子華哥的方式演出來。」

▲ （陳家瑩 攝）

最喜愛《殺手》《香港愛情故事》

今年可說是林景程的豐收劇，全年共有7套參演劇集播出：「今年很多不同類型的角色出街，很多都是新嘗試，本來都有點擔心，但很感謝大家都很錫我，看見很多人留言鼓勵，真的是很感動。」

談到喜愛的角色，他說：「今年最喜愛的是《殺手》的小秉及《香港愛情故事》的Henry，因為這兩個都是真實的我。」

他解釋：「小秉是一個很單純的人，經常傻下傻下慢半拍，很多事表面上不表達，好像平常的我；Henry是一個老練很多的人，把口賤賤地，好像對住熟悉朋友時的我。在我演戲生涯中，這兩套劇真的是很重要的經驗。」

記者：梁樂欣