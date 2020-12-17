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【新冠疫苗】崔俊明指緊急使用未註冊疫苗藥廠可免責是國際做法　倡港府成立資料庫

社會 10:46 2020/12/17

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

港府洽購的新冠肺炎疫苗最快下月抵港，對於英國免除輝瑞及BioNTech藥廠新冠疫苗問題的法律責任，早前曾指衞生署或就疫苗重大事故向藥廠追究的食衞局局長陳肇始昨改口，指緊急情況下免除藥廠法律責任是國際做法，港府正研究有關事宜，強調會有機制記錄接種後的副作用。醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，在緊急使用權下接種未經註冊疫苗，藥廠可免除責任是國際做法。

崔俊明今早（17日）接受電台訪問時指，在緊急使用權下接種未經註冊疫苗，藥廠可免除責任是國際做法，而保障條款就是當病人服藥「出事」後就可以免責。他指，保障條款並非新事物，以本港為例，有部分癌症病人會試用未經註冊的新藥物，由於註冊需時，如果情況緊急，要等到藥物註冊病人或會死亡，因此要保障藥廠，有關情況亦是常見。

他指出，政府購入的三款新冠病毒疫苗，仍在進行第三期研究，而要正式註冊須完成第三期研究，分析安全性及發表文獻等，需時約一至兩年。如果對臨床初步或中期數據滿意，便會緊急使用。

他續指，部分國家如英國、美國及加拿大等地，政府會設立疫苗賠償基金，一旦發生與疫苗有關的嚴重事故，會作出賠償。他建議港府要成立資料庫，記錄市民接種的牌子及批次等，以便日後可以追蹤。

崔俊明表示，英國及加拿大已陸續接種疫苗，到香港有疫苗時已有更多數據可以參考，認為市民不用擔心。他稱三款疫苗均有好處亦有不好處，但一定要快接種，減少感染，最重要是令經濟活動恢復正常。

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記者：郭詩詩

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