【香港愛情故事】保安員被視為年輕人筍工　收錢打機瞓覺排公屋：仲唔係Dream Job？

▲ 保安員被視為新一代年輕人筍工，收錢打機瞓覺具排公屋資格：「仲唔係Dream Job？」

TVB劇集《香港愛情故事》內容貼地，以老、中、青三線發展的愛情故事講述香港人面對的住屋問題，於日前播出的第五集中，飾演「廢青」邱凱傑的林正峰，力數做保安的多個好處，更直指是現今年輕人的「Dream Job」！

劇中由游嘉欣飾演的Kelly，獨自到海旁吹風散心時，碰巧遇上穿著恤衫西褲、手執電筒的好友「廢青」邱凱傑（林正峰飾），凱傑自信滿滿的說最近在做保安，全因為家中被越南華僑後母阿芬（劉溫馨飾）入主，不想留家的凱傑唯有找工作「逃離」家庭。

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▲ 凱傑（林正峰飾）細數做保安的優點。（截圖）

凱傑大讚保安員是份「筍工」，他細數任職保安的各個優點：「又不會影響生活質素，還有良好的晉升機會，到哪裡找？現在除了定時定候在這裡巡邏，其餘時間就是吃飯、打機和睡覺，跟我在家沒甚麼分別，還有錢收！」

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他提到工作「最最最重要」重要的一點，亦都保安員這份工作的關鍵：「就是它的收入，不會超過申請公屋入息上限，亦代表他可以令我由無公屋，晉升到有公屋！還不算是Dreaam Job？」

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▲ （TVB劇照）

Kelly當時翻了他一個白眼，並謂：「無出息，不阻你等公屋啦。」不過隨著劇情推進，Kelly不時找工作悠閒的凱傑陪伴，關係變得更加親密。

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▲ 現實中林正峰曾經擔任三年社工。（TVB劇照）

有留言大讚劇情「貼地」，指完全反映了現代「廢青」的心態，不過同時亦有不少網民幫「廢青」說話，指現時社會令年輕人難以上車置業，抱有這種心態亦不足為奇。

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