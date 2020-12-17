【新冠疫苗】專家指50歲以上應考慮接種疫苗　倡校舍轉為社區疫苗接種站

▲ 首批新冠疫苗最快明年一月抵港。

本港第四波疫情持續，消息指今日新增逾90宗確診個案。英國免除輝瑞及BioNTech藥廠新冠疫苗問題的法律責任，而食衞局局長陳肇始昨日稱，在緊急情況下免除藥廠法律責任是國際做法，港府正研究有關事宜。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，50歲以上應考慮接種疫苗，惟藥廠亦不應完全免責，港府可考慮仿效英國，向藥廠增加附加條件。

何栢良今早（17日）接受電台訪問時指，本港第四波疫情以來，累計有170人重症患者，約20人死亡，認為即使疫苗出現罕見嚴重副作用，亦是少數，呼籲市民應從正面及多角度看待疫苗，平衡風險，50歲以上市民都值得認真考慮接種。

就免除藥廠法律責任一事，他稱如當中涉及不可預測的副作用等就可以免責，但如果藥廠有隱瞞、誤導，或生產過程中因人為技術出錯，例如運送過程因為溫度出錯而令整批疫苗報銷，就不應免責，如港府認為要疫苗安全及有效，應仿效英國向藥廠增加附加條件。

首批新冠疫苗最快一月抵港，他相信很多市民都會願意注射，建議港府應作出大型接種部署，如部分學校明年一月會繼續停課，學校應可轉為社區疫苗接種站，現時起招募最少10,000個醫護人員到各站協助，並上門替院舍及獨居長者接種等。他表示自己亦會考慮請假到社區中心幫手為長者或者一眾街坊注射疫苗。

至於近日有多棟大廈有多宗確診個案，他指出近兩周有最少10棟大廈懷疑出現垂直及橫向傳播，由於部分大廈的首宗個案是在上月中或月底發病，認為現時才做強制檢測的情況相當滯後，又建議當局盡可能公布確診個案更多資料，包括座向及高中低層，令居民加強警惕，同時亦應加強個人衞生的宣傳教育，以減低風險。

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記者：郭詩詩