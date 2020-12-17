【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧

▲ 謝霆鋒王菲再傳分訊。

天后王菲同謝霆鋒復合6年，極少公開放閃，二人近年屢傳分訊。早前王菲曾被指跟小肉粉絲Ryan過往甚密，甚至傳聞王菲對第一任丈夫竇唯念念不忘，霆鋒近日又被發現不再追蹤王菲私人IG，因此鋒菲戀分手再被瘋傳。

謝霆鋒跟王菲在2000年認譜姊弟戀，轟動一時，二人曾歷分手，霆鋒並跟張栢芝結婚，其後離婚，2014年再跟王菲復合，至今戀情保持低調，亦未曾再度公開合照。

▲ 王菲早前內地唱K，被讚歌喉依然動聽。

疑跟小鮮肉發展

有指二人都各組過家庭，又各有子女，王菲曾跟閨蜜分享，跟霆鋒復合單純為愛，彼此不想受婚姻束縛，相愛到老就可。

可是復合6年，二人近年常被傳分訊，在10月王菲曾跟幾名fans一齊唱K，片段還在網上廣傳，當時已曾有媒體指，席上其中一名男粉絲Ryan，是王菲的新歡。

【Chill Club】霆鋒兩舊愛齊同台 盧巧音趙學而期望再合唱

▲ 當日有份唱K的小鮮肉，有傳是王菲新歡。

有指王菲此名忠粉Ryan，追隨了王菲10年，有傳二人因為朋友牽線而結識，其後交往愈來愈密，並經常同場出現，王菲10月在音樂節遺失手機時， Ryan也陪在身邊，王菲舉行的網上演唱會，Ryan也有現身，並在一旁當合聲。

謝霆鋒近日又被發現，沒有追蹤王菲的私人Instagram賬號，令分手傳聞甚囂塵上。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

近日更有傳媒指王菲對「前前夫」竇唯舊情復熾，不過王菲友人卻對外否認傳聞，並指是「瞎說！」

【星二代】凍齡王菲甜攬女兒慶祝14歲生日 李嫣讀瑞士貴族學校年學費85萬港元

▲ 霆鋒未受分手傳聞影響。

謝霆鋒亦懶理分手傳聞，近日於社交網曬自拍短片，入住酒店時獲送贈一本以朱古力製成的相簿，笑容滿臉的霆鋒，相信心情甚佳。