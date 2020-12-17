【驚安の殿堂】DONKI X 戶戶送推外賣速遞服務　提供逾300款商品購物滿100元即免運費

▲ 日本人氣雜貨店驚安の殿堂DON DON DONKI即日起與外賣速遞平台「戶戶送」合作，提供店內指定商品之外賣速遞服務，訂購滿100元即可免運費。

留家抗疫，糧草先行。日本人氣雜貨店驚安の殿堂DON DON DONKI即日起與外賣速遞平台「戶戶送」合作，提供店內指定商品之外賣速遞服務，訂購滿100元即可免運費，首張外賣或自取訂單可享85折優惠，安坐家中都可以繼續爆買！

暫時可提供外賣服務的地區包括尖沙咀、將軍澳、中環、銅鑼灣、荃灣等DON DON DONKI所在或鄰近區域。服務亦會逐漸延伸至其他地區。

DON DON DONKI外賣速遞服務為顧客提供包括生活百貨和美食巿集約300款商品，所提供之商品會因應各間店舖的供應而有所不同。

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生活雜貨貨品包括火鍋精選如2人火鍋套餐、餃子、蔬菜、火鍋湯包；肉類包括各款牛扒、豚肉；雜貨如各款醬汁、調味料、罐頭；零食如薄荷糖、朱古力、糖果、薯片、小食、穀麥片；飲品包括枝裝飲品、酒精類；藥妝包括洗頭水、洗面乳；以及電子產品、廚房用品、家居用品、健康產品、香薰和貓狗寵物用品。

美食巿集貨品包括壽司、便當、飯糰、甜品和生果。

新用戶用訂購碼「DONKI100」即可享50元X2優惠，有興趣人士不要錯過！

記者：陸明敏