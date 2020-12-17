【險象環生】荃景圍4歲男童疑無拖住媽媽　衝紅燈過馬路撞飛數米倒地

▲ 荃景圍有4歲男童疑無拖實媽媽，衝紅燈過馬路被撞飛數米倒地。

過馬路要小心，家長過馬路時一定要格外注意，拖實同行的小朋友。荃灣荃景圍昨日（16日）發生一宗交通意外，有車主上載一段行車記錄儀片段，片段顯示一名男童疑無拖實媽媽，突然衝紅燈過馬路，司機收掣不及撞飛數米外。

多個facebook專頁及群組廣傳一段行車記錄儀片段，在16日下午約2時，車主駛經荃灣荃景圍附近，當時馬路顯示正亮起綠燈，站在斑馬線一旁的男童突然走出馬路，其媽媽嘗試阻止不果，私家車司機收掣不及將男童撞倒，甚至在地上翻滾一圈。

男童被撞飛數米外倒地 受驚嚎哭

男童被撞飛至數米外倒地，其媽媽立刻上前查看男童的情況，男童受驚嚎哭。涉事司機隨即下車了解情況，惟男童媽媽手指指責罵司機，司機隨後返回車上報警求助，媽媽則將男童帶到一旁安撫。

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男童送院時清醒

警方證實，在16日下午2時24分接獲報案，指一名男子駕駛私家車沿荃景圍向青山公路方向行駛時，撞倒4歲男童，男童頭部受輕傷，被送往仁濟醫院治理時清醒。

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責任編輯︰王明芳