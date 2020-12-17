英華、男拔等6名中學生參加中國數學奧林匹克　奪1金4銀1銅優異成績

▲ （由左至右）梁譽曦、游証恩、謝昶豪、徐子豐、朱卓熹和陳祉軒，參加第36屆中國數學奧林匹克。（新聞處圖片）

6名學生代表香港參加第36屆中國數學奧林匹克，奪得1面金牌、4面銀牌和1面銅牌，成績優異。 教育局局長楊潤雄今日（17日）祝賀香港隊在賽事中表現出色。



今屆中國數學奧林匹克，於11月22日至28日在湖南長沙舉行，連同香港特區在內，共有456名來自32個省市和自治區學生參與。因應疫情，香港學生代表在11月24日及25日，透過在線監督於香港實時同步應考。



本屆比賽中，游証恩（英華書院）勇奪金牌，而陳祉軒（香港培正中學）、朱卓熹（聖保羅男女中學）、徐子豐（拔萃男書院）及梁譽曦（拔萃男書院）分別奪得銀牌，銅牌得主則是謝昶豪（荃灣官立中學）。



教育局局長楊潤雄祝賀香港隊在賽事中表現出色，他說香港隊的優秀成績令人鼓舞，顯示了學生在數學方面的卓越才華。他稱知悉香港隊代表成員，在國際數學奧林匹克─香港選拔賽初賽表現優秀，並參與由香港資優教育學苑提供的數學增益課程。政府會盡快完成優化高中數學科及其餘三個核心科目的課程和評估的實施，為學生創造空間，並照顧他們的多樣性，以及加強推動STEM教育。

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責任編輯：吳卓峰