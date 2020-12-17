【幼兒活動】運動睡眠不足會影響成長 世衞5歲嬰幼兒活動及睡眠時間指南

▲ WTO建議5歲以下幼兒活動指南。

幼兒期是身體和認知能力快速發展的時期，也是兒童養成習慣以及家庭生活習慣易於改變和調整的時期。世界衛生組織發表《關於5歲以下兒童身體活動、靜坐行為和睡眠的指南》，供父母參考。

世界衛生組織表示，缺乏身體活動被確定為全球死亡的一個主要危險因素，也是超重和肥胖症增多的一個推動因素。為了實現每天身體活動時間的建議，尤其是對於兒童，需要考慮整體24小時活動的規律，因為一天是由睡眠時間、靜坐時間和低強度、中等強度或劇烈的身體活動組成的。

0-1歲以內嬰兒

身體活動：可以選擇白天醒著的時候。每天在地板上活動至少30分鐘，如果還不會移動的嬰兒，可以多趴著練習抬頭。



靜態活動：包括坐嬰兒車、練習坐椅子、被揹在照顧者身上，每次不要超過一小時。靜坐不動時，鼓勵與照顧者一起讀書和講故事。



螢幕時間：不建議看螢幕。



睡眠時間：3個月大以前嬰兒，建議一天睡14至17小時;4個月到一歲大，建議每天睡12至16小時。

1歲至兩歲嬰幼兒

身體活動：可以選擇各種強度的身體活動，每天至少3小時。



靜態活動：包括坐娃娃車、坐椅子、背在家屬身上，每次不要超過一小時。



螢幕時間：兩歲以內小孩不建議看螢幕；兩歲以上每天螢幕不超過一小時。



睡眠時間：包含午間小睡，建議一天11-14小時，並要訓練規律起床上床時間。

3歲至4歲幼兒



身體活動：每天至少3小時各種強度的身體活動，當中包含至少60分鐘的中高強度運動。



靜態活動：坐椅子或是坐BB車等，每次不要超過一小時。



螢幕時間：兩歲以上每天看螢幕不超過一小時。



睡眠時間：包含午間小睡，建議一天10-13小時。訓練規律起床上床時間。

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責任編輯：王明芳