董建華：有信心香港在大變局中再創黃金時代

▲ 董建華發表主題演講。（視頻截圖）

全國政協副主席、前特首董建華表示，儘管現時世界充滿變數，但只要香港750萬人一條心，放下分歧，修補撕裂，大家企穩腳步，調整心態，積極融入國家發展大局，香港一定能夠培育的優勢，克服逆境，在大變局中創造嶄新的黃金時代。

董建華今日以「無懼風雨、克服逆境、共創黄金時代」發表演說。他形容，香港正迎來百年一遇的契機，又強調香港的經濟民生等所有環節，都和國家息息相關，香港要當仁不讓，把握機遇，做出應有的貢獻。

他指出，香港擁有得天獨厚的優勢，可惜因政治爭拗，陷入無休止的內耗，嚴重拖慢社會發展的腳步。惟「冰封三尺，非一日之寒」，貧富懸殊、房屋短缺、人口老化、產業單一、醫療不足、教育失調、青年失落等問題，都是日積月累的深層次、結構性問題，他呼籲，必須用堅定決心、長遠眼光、宏觀策略去處理。董建華期待，在中央的大力支持下，特區政府會加倍用心，鼓起勇氣，努力籌謀，將問題逐一解決。

他形容，香港是彈丸之地，不能坐井觀天，固步自封，只有搭上國家改革開放的高速列車，香港才能迎來經濟的再次騰飛。

董建華續指，他有信心香港可把握契機，再創黃金時代；有信心香港社會恢復穩定安全；有信心香港融入大灣區和國家發展；有信心國家能夠提供堅強後盾；亦對一國兩制有信心。他表示，明白有人擔心，香港融入大灣區會失去獨特地位和功能，但這個想法是錯誤的，因為融入大灣區並不是要求香港放棄自己的特色，而是利用自身優勢，配合國家發展策略，讓香港在更遼闊的空間，提升競爭力。

他又鼓勵大家，多關注國家的頂層設計、總體佈局，因為對香港以至全球將會產生深遠影響。

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記者：林曉君