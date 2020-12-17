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【日本新事】東京史努比博物館推線上參觀　30分鐘Snoopy帶路導賞【內附連結】

休閒消費 11:51 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

全新Snoopy Museum Online現已登場，全球粉絲也可以安座家中參觀博物館。（相片來源：官方Facebook）

今年疫情關係不能返鄉下飛到日本旅遊，唯有以線上形式虛擬旅遊望梅止渴。位於東京的史努比博物館（Snoopy Museum Tokyo）適逢一周年，首度開設線上參觀全新體驗，可安坐家中瀏覽，更可購買線上限定精品。

去年新開唯一分館

史努比博物館為是美國加州Schulz美術館以外全球唯一分館，2016年在東京六本木開業，期間限定形式營運兩年半，入場人數超過130萬人。去年12月於東京南町田Granberry Park以全新姿態開幕，4層博物館比以往面積大兩倍，深受粉絲們歡迎。

適逢開業一周年，由即日起新推Snoopy Museum Online活動，同樣需要購買門票，可於網上以信用卡付款，每張900日元（約68港元），比入場門票1,800日元（約135港元）便宜一半，有效期為4日。

Snoopy會帶領參觀者到原畫區細賞。（相片來源：官方Facebook）

博物館有常設展，以及大約半年轉換一次的企畫展。（相片來源：官方Facebook）

30分鐘Snoopy帶路遊覽

線上參觀以短片形式呈現，由Snoopy親自帶路行勻每個展館，包括各個原畫區及打卡位等，可看到全長8米的巨型史努比雕像。整個旅程約長30分鐘，參加這個虛擬導賞團更可以登入特別連結，購買線上限定精品。活動至明年2021年3月31日，花生漫畫迷絕不能錯過，可按此立即瀏覽。

全館亮點為8米長的Snoopy打卡位，Snoopy亦會在網上帶觀眾參觀。（相片來源：官方Facebook）

參加網上導賞更可購買限量查里布朗及史努比毛公仔。（相片來源：官方Facebook）

記者：張頌婷

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