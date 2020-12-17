【日本新事】東京史努比博物館推線上參觀 30分鐘Snoopy帶路導賞【內附連結】
休閒消費 11:51 2020/12/17
今年疫情關係不能返鄉下飛到日本旅遊，唯有以線上形式虛擬旅遊望梅止渴。位於東京的史努比博物館（Snoopy Museum Tokyo）適逢一周年，首度開設線上參觀全新體驗，可安坐家中瀏覽，更可購買線上限定精品。
去年新開唯一分館
史努比博物館為是美國加州Schulz美術館以外全球唯一分館，2016年在東京六本木開業，期間限定形式營運兩年半，入場人數超過130萬人。去年12月於東京南町田Granberry Park以全新姿態開幕，4層博物館比以往面積大兩倍，深受粉絲們歡迎。
適逢開業一周年，由即日起新推Snoopy Museum Online活動，同樣需要購買門票，可於網上以信用卡付款，每張900日元（約68港元），比入場門票1,800日元（約135港元）便宜一半，有效期為4日。
30分鐘Snoopy帶路遊覽
線上參觀以短片形式呈現，由Snoopy親自帶路行勻每個展館，包括各個原畫區及打卡位等，可看到全長8米的巨型史努比雕像。整個旅程約長30分鐘，參加這個虛擬導賞團更可以登入特別連結，購買線上限定精品。活動至明年2021年3月31日，花生漫畫迷絕不能錯過，可按此立即瀏覽。
記者：張頌婷