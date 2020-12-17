【墮樓悲劇】疑不堪父母師長巨大壓力　小學男生留絕望遺書輕生：我活得太累了

▲ 男童留下遺書後墮樓輕生。

為了贏在起跑線，現今不少孩子活在競爭下，往往承受巨大壓力，近日四川就發生小學生跳樓輕生的悲劇，男童墮樓前更留下一紙令人心酸的遺書，寫道「我活得太累了，現在只希望能多睡一會。」而疑為媽媽的女士則在男童遺體旁嚎啕大哭，卻再也喚不醒男童。

據中國媒體報道，事發於本月15日，四川瀘州市一名小學男生在住所大廈墮樓身亡。從影片可見，一名疑為男童媽媽的女士，抱著孩子的遺體泣不成聲，悲痛欲絕，不斷叫喚著男童，

你怎麼不回答我......

可惜，男童仍然一動不動，隨後救護車到場，然而男童送院後最終證實不治身亡。

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男童遺書：活得太累了

而男童在生前留下一張小紙條遺書，寫下自己的心聲，

如果你看到這封信，我大概已經死了。我不得不說，我活得太累了。你們從小便希望我如同成人一般。現在，又想讓我早已遺失的「東西」找回來。 老師對我的失望，同學「開玩笑」般的話語，為你們我早已絕望。現在，我只希望，能多「睡」一會兒。

目前，當地教育局及警方已介入調查男童死因，尚未透露事件詳情。網民紛紛心痛表示，「孩子都經歷了些甚麼，才這麼絕望呢？」、「當代社會教育已經不再是為了教書育人，而變成了純粹的競爭淘汰工具」。

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責任編輯：王明芳