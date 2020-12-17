【香港愛情故事】港女愛情與麵包會點揀？有樓上進筍盤VS浪漫公屋暖男【有片】

▲ 《香港愛情故事》劇情貼地現實。

TVB劇集《香港愛情故事》反映香港住屋需求問題，當中「檸檬女神」Kelly（游嘉欣飾）是公屋出身，一家5口逼在300多呎的公屋單位內，所以Kelly相信知識可以改變命運，同時亦期盼可嫁給中產脫離公屋生活。

Kelly本來與大學男神Hugo（徐文浩飾）拍拖，以為男友住私樓的她卻空歡喜一場，原來對方與自己同樣出身公屋。

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▲ 港女目標要向上爬！（電視截圖）

男友沒上進心

而且最令Kelly不能接受的是Hugo缺乏上進心，比如只為大學Canteen食物難食去投訴，另外理財不善，常「先使未來錢」預支洗費，碌卡只還Min pay，令Kelly擔心將來生活很困苦。

不過，昨晚劇情就提到Hugo也是浪漫深情的男友，因為激怒了女友而精心佈置房間，寫滿Sorry向女友道歉，令Kelly為之動容。

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年青才俊欠浪漫

但另一方面，她卻又同時遇上上進的交流生周帆（劉子碩飾），一來港就主力了解本地投資環境，投資有道加上家人資助亦讓他可買下新樓盤，大學時期就榮升業主，對未來很有規劃。

雖然他有向Kelly表白，但就以面試形式進行，非常務實不浪漫的方式，令網民大感接受不了。

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但從劇情預告可見，似乎在愛情與麵包之中，Kelly暫時選擇了兩個都要。

換轉是你，在愛情與麵包的抉擇中，你又會點揀？