【食用安全】台4款嬰兒米餅重金屬鎘含量超標　醫生：可致骨質疏鬆腎衰竭

▲ 台灣消費者文教基金會日前進行嬰幼兒食品檢測，發現4款米餅及米麩產品重金屬「鎘」含量超標。

台灣消費者文教基金會日前進行嬰幼兒食品檢測，隨機抽檢台北市及新北市20款嬰幼兒米製品，發現當中4款米餅及米麩產品重金屬「鎘」含量超標，最高一件更超出標準近7倍。

4款米餅重金屬「鎘」含量超標

綜合台媒報導，受檢測的20件嬰幼兒米製品中，有11件為米精或米麩產品，9件為米餅，檢驗項目以各項重金屬殘留為主。抽查發現有四件嬰幼兒米餅及米麩產品重金屬鎘檢測超標，產地都來自台灣。

4款重金屬鎘超標的嬰幼兒米製品分別為：

旺仔營養精純米餅量販包

三立乳兒米餅

喜稼園米餅（糙米）

義峰糙米麩

根據台灣「食品中污染物質及毒素衛生標準」，3歲以下嬰幼兒穀物類的輔助食品和副食品，鎘含量限量每公斤0.04毫克以下。本次超標的產品則介乎每公斤0.05至0.3毫克。

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消基會：或是原料受污染

消基會檢驗長凌永健表示，米製品如驗出重金屬鉛、鎘等，多半是來自種植的土壤、水源遭受污染，因為在製作過程中出現殘留污染機會不高。目前已知旺仔營養精純米餅的原料，使用農糧署購入的台灣米。凌永健指相關部門要繼續調查，了解農地、用水是否已遭重金屬污染。

凌永健說，鎘一般會透過尿液、糞便慢慢排出體外，但嬰幼兒尚在發育中，如果長期攝入遭污染的米製品，鎘就會累積在體內器官，恐對腎臟造成不可逆轉的傷害。

進食過量可致骨質疏鬆

重金屬「鎘」非身體必要物質，具致癌性。台灣兒科醫生王韋力於Facebook專頁指出，含鎘的稻米，大人或小孩食用之後，有機會產生慢性中毒，傷害骨頭與腎臟。骨頭可能發生骨軟化，骨質疏鬆，全身骨痛或是病理性骨折。腎臟部分則引起腎小管病變，導致蛋白尿，嚴重甚至腎衰竭。

醫生亦指鎘中毒不像某些重金屬中毒，有螯合劑可以解毒。不過家長也不用自己嚇自己，在寶寶食用量不大的情況下，如果沒有明顯身體不適，問題不大。醫生建議父母自行準備嬰兒的食物，一定比較健康。

4款違規產品將銷毀

消基會表示，相關業者違反「食品安全衛生管理法」，必須在限期內改善，否則可處罰款甚至停業。針對4件違規產品，台灣衛生局已展開調查，將要求廠商暫停生產該食品，並將違規產品銷毀。

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責任編輯：王明芳