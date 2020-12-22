【好人好事】良心雜貨店夥傷健網絡創共融品牌　讓聽障失明人士製曲奇發揮所長

▲ Simply Pleasure夥香港傷健共融網絡建立了「愛 ・ 共融」品牌、推出六感聖誕禮盒，當中有聽障員工製作曲奇，失明義工參與禮盒包裝。

社會常常談包容、接納，但在口號以外，於工作、生活上，健全與殘疾人士的分界似乎仍然牢固得限。要談職場共融、殘疾人士就業，僱主、員工、求職者也總帶着不少隱憂和難處。其實殘疾人士有身體缺陷，未必等如缺乏能力。能力稍遜，也不等如不能工作。

殘疾人士亦想貢獻

在接納之後、共融之前，如何放下成見、一同生活、平等看待，也是道課題。Simply Pleasure創辦人關琬潼（Shadow）與香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮（Kim）因領養導賞犬結緣，發現大家對共融、殘疾人士就業持相同理念，於是建立了「愛 ・ 共融」品牌、推出六感聖誕禮盒。當中有聽障員工製作曲奇，失明義工參與禮盒包裝。

Kim說：「即使是聽障、視障，其實都有好多有能力的人。問題在於要提供機會、平台予他們，別針對其聽不到、看不到的部分，應着眼於其貢獻。要讓社會知道，我們不是只想於社會取支援福利，我們更開心於有機會貢獻。」即使是殘疾人士，也總有其過人之處。

聽障員工曾歷職場歧視 努力學整餅

28歲的Daniel為先天弱聽人士，第一份工作在工場造麵包，他指當時不太適應環境，工時亦好長。10時上班，試過加班至凌晨1時，期間不斷工作，好辛苦。而因殘疾問題，Daniel也難以與同事溝通，彼此關係不好。他試過被罵、被騙、被針對，一年後決定離職。

有時工場好嘈，我聽得好辛苦，不太明白他們在做甚麼。造麵包沒甚麼能學的，同事亦對我唔太好，有時好唔開心。

其後加入Simply Pleasure，一做就做了8年，由學徒開始做起。新同事態度友善、耐心教導，改變了Daniel對職場的負面印象。「他們知道我聽不到、要讀唇，會慢慢溝通。當我不明白時要問人，他們就幫我、教我怎樣做，在這裹舒服好多。」

▲ 每做一個步驟，Daniel都十分專注。（黃建輝攝）

Daniel曾在廚藝學院進修飽餅課程，一直都對甜品製作有興趣，朱古力、藍莓芝士凍餅、焗芝士蛋糕也是拿手作，新工作剛好讓他發揮所長。設計朱古力裝飾、擺水果造型，做到之後好有成功感。「有同事說我做朱古力、生日牌做得好靚、好專業，笑說做朱古力是我的部門。」

負責構思聖誕主題蛋糕

不同顏色、圖案都要構思，製作朱古力片過程也考工夫，一日約製數十個。而去年開始，Daniel更幫忙設計聖誕節造型蛋糕。之前要做資料搜集、思考設計及襯色，落手落腳做時又要調整裝飾數量、留意會否有過重、出水的問題，花了一段時間才有定案。

仔細、認真的心令Daniel愈做愈好，他更在是次的聖誕禮盒中擔任製作點字曲奇的部分，把代表「愛」的點字逐一點在曲奇上。

▲ 除了做蛋糕，Daniel的另一興趣是打排球。曾參與培訓計劃奪優秀學員、入球隊打比賽，現在閒時也會跟朋友打波。（被訪者提供）

後天失明無礙父愛

20年前被診斷出患視網膜色素病變，醫生告知幾年內視力將慢慢退化，Dick當時正值事業、家庭黃金期，本來擁有一間髮型屋，將迎接兒子出生，但在數年內就變成完全失明，打擊好大。

視野逐漸收窄，窄到只剩中央視力、得返中間一點，之後就無了。好難過、好頹，但無辦法扭轉，成個人好悲。常常發脾氣，兒子兩歲時就離了婚。

30歲屬壯年，Dick卻失去工作能力，只能留在家中獨自照顧兒子。「無人幫㗎，一路撑住照顧他，他剛出生時我左眼已看不了，只剩右眼的中央視力。」

直到兒子5歲，Dick雙目完全失明，對兒子樣貌的記憶，也於此時停住。「無晒社交，哪有自信心？外出也只是與阿仔聊天、吃飯，會上網與人聊天，但未必敢出來見面。」

▲ 小時候每日接送兒子放學，偶爾才帶他到公園玩，Dick指最遺憾的是無法給他一個健全家庭，但已盡力照顧他。（陳國峰攝）

在家像「無期徒刑」 靠同路人衝出四面牆重回工作

困在家中面對四面牆，做家務、湊仔、聽音樂是Dick一日的寫照。「好像無期徒刑，整日都要留在家，坐低再起身、起身再坐低。」縱使情緒低落，也無法看着兒子成長，但亦無礙他盡力照顧兒子的心，因兒子就是他當時唯一的希望。「他知我眼有事，就做我對眼。購物時告訴我價錢、路怎樣走、巴士幾多號，好細個就識做這些。」

Dick坦言自己學歷不高，失明後覺得除了做盲人按摩，就沒有工作機會。其後遇上傷健共融網絡，在不同的活動、工作坊中遇到更多同路人，失明、聽障，甚至兩樣都有的人都有，透過交流慢慢重拾自信心。「在這裹找到歸屬感，也讓阿仔知道世界上不只他，還有其他小朋友都經歷同樣遭遇，有人的情況比自己更差。」

兩仔爺也更無所不談，在協會裹一同參加工作坊、節日聚會，Dick重拾昔日的開朗性格，兒子也找到能訴心聲的同齡朋友。

▲ 即使看不見，只要有人教，Dick也能做好包裝工序。（黃建輝攝）

參與活動一段時間之後，Dick受邀加入成為活動幹事，是20年後的第一份工作。主力協助籌辦活動，疫情下也去過派物資，發揮自己的能力。

甚麼都幫手做，做得幾多得幾多。老實講，政府有咩幫手？可能俾碗飯你食。我打個比喻，他們不會教我捉魚，因為覺得我們無能力。 但若果去摸蜆，你只要有方法教我們，告訴我何時水漲、水退，其實我們做得到的。如果坊間資源能撥多些，多開一些文書處理的課程，讓我們學習，都能做到。

這次的聖誕禮盒包裝工作，他亦主動參與，跟其他殘疾人士一起做。只教了他分糖果入盒內一兩次，做了幾次便好快上手。

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殘疾也有能力貢獻只欠機會

Simply Pleasure創辦人Shadow 見證着Daniel 8年來的工作表現，她指起初曾想過聘請殘疾人士，會否需要更多遷就或配合？其後透過相處，發現並不如想像般複雜。「其實所有同事都要花時間去溝通配合，才會做得好，所以（殘疾）並不是一個問題。當他們用心時，工作表現可以非常好。」

Shadow續指，殘疾人士其中一個感官有缺陷，反而使他們其他感官更加敏銳，就正如Daniel聽覺較弱，他的視覺、觸覺也較好。

我們應該要多用到他們的優點，即使他聽不了，但創作力可能一樣好，他甚至創作了一個聖誕造型蛋糕，好漂亮。前提是他要給他機會，不能覺得他有缺失，就等同不能做事，或只能做些好基本的工序，這種預設我覺得好錯，也不公平。

而香港傷健共融網絡總幹事Kim，指Dick即使後天失明近20年，但「叻到震」。他認路、找路能力高，也懂水電，有時公司光管壞了，他也可幫忙換。「例如我失明，但我的語言能力還過得去，可做管理工作、寫計劃書。有聽障員工擅於照顧馬匹，有些從事電腦行業寫程式，甚至去到美國工作。我們的機構使命是平等貢獻、傷健共融，先談貢獻，令更多的社會人士相信我們，殘疾人士都做得到。」

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記者：吳霆俊