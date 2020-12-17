【新冠疫苗】美國有護理員接種輝瑞疫苗後嚴重過敏 全美單日新增24.8萬宗確診創歷史新高

▲ 美國有護理員接種輝瑞疫苗後，出現嚴重過敏反應。

美國疫情嚴峻，當地時間15日新增24.8萬人感染新型冠狀病毒，單日確診病例創歷史新高。全美近日已開始接種由輝瑞藥廠（Pfizer）與生物科技公司BioNTech合力研發的新冠疫苗，惟阿拉斯加一名護理人員接種後，出現嚴重過敏反應，需送院治理。

據《紐約時報》報道，阿拉斯加一名中年女性護理員，12月15日在醫院接種輝瑞疫苗，10分鐘後出現嚴重過敏反應，當中包括臉色變紅及呼吸急促等症狀，需送院治理，目前情況穩定，據指她過去沒有嚴重過敏史。

報道引述3名知情者稱，美國政府官員正希望了解事件。而報道亦指，英國早前出現兩宗類似個案，護理人員在接種疫苗後嚴重過敏，相信與今次個案情況相似。惟英國指兩人有嚴重過敏史，亦因此警告有嚴重過敏史的人士，不應接種疫苗。

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據法新社報道，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）通報，全美15日新增24.8萬人感染新冠病毒，同時新增2706人病故，單日確診病例創歷史新高。

報道指，美國境內過去一個月染疫人數激增，過去13天內就有10天單日新增病例超過20萬人。而據報道引述美國衛生及公共服務部的數據顯示，染疫住院患者有11.3萬人。

而加州尤其面臨病床短缺問題，洛杉磯所剩不到100個床位，救護車需等待最長5小時，才能把病人送進人滿為患的醫院。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示必須增訂5000個屍袋，他警告加州現正處於「疫情最嚴重的高峰期」，並表示需留意目前情勢，聲言疫情還未落幕。

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責任編輯：羅嘉欣