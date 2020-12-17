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【外賣火鍋】台式地道外賣火鍋$178起　品嚐美國極黑和牛+澳洲M7 和牛配藥膳湯水【附預訂詳情】

休閒消費 12:32 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

二人$258 澳洲M7 和牛套餐（圖片由餐廳提供）

雖然政府實施禁晚市堂食，但台式火鍋店犇殿推了一公斤四人至六人及二人火鍋外賣，在家可輕易吃台灣的地道火鍋，多款養生湯底以供選擇，能品嚐澳洲 M7 和牛，美國牛板腱、黑毛和牛等美食，各位火鍋控留意了！

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +4
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二人火鍋　$178起

二人火鍋（HK$178起）設10選1湯底，包括新推的薑母鴨藥饍鍋及原住民羊肉爐鍋。$178套餐包括美國極黑牛三叉、$198套餐主打美國黑毛和牛、$258套餐甚至可盡享澳洲 M7 和牛及美國牛板腱等等。

三個套餐都包括安格斯牛小排，美國豬梅花，阿嬤燒酒雞等一眾高質食材，火鍋配料均是台灣直送，配搭蔬菜丸類拼盤，供大家外賣自取。

一公斤美國極黑和牛套餐 勁量和牛大滿足

如果想吃勁量和牛，可考慮四人至六人份量的「一公斤的美國極黑和牛套餐」（$398），套餐包括10選1湯底，可選擇御膳麻辣鍋、惹味的一品酸菜白肉鍋、暖身又養顏的美白凝膚牛乳鍋等。套餐亦會提供蒜蓉、紅辣椒及秘製烏麻醋等火鍋調味

美國極黑和牛SRF品牌由日本和牛及安格斯牛混種而成，牛肉香氣濃郁，配以適量油花，感覺恰到好處！額外再加$100 就可加配美國豬梅花，阿嬤燒酒雞等及台灣直送火鍋配料如台灣鴨血，澎湖鮮蝦滑，爆濃芝心丸等。而蔬菜拼盤包括本地少見的屏東水蓮菜、羽衣甘藍、響鈴卷與關廟麵等共21款充滿台味的特色食材！

預訂需知

以上套餐只設外賣自取，取餐時間為中午12:00至晚上8:30，於當天取餐時間最少一小時前落單，收到訂單後即可於預約時間到分店領取，並需自備煲具及餐具。

犇殿

營業時間：星期一至日 12:00 – 8:30pm

地址：九龍灣德福廣場第一期 F1 號舖

電話：2311  2929

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

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責任編輯：王芷瑩

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