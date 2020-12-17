【低溫燙傷】女子用熱水袋取暖雙腳被低溫燙傷潰爛　醫生：44至55°C可對真皮層造成漸進損害

▲ 女子冬天用熱水袋取暖，雙腳被低溫燙傷潰爛。

天氣凍，不少人都會用熱水袋取暖。但使用熱水袋時，一定要注意安全！內地一名88歲婆婆就因為使用熱水袋時被低溫燙傷，而出現潰爛情況，需入院治療。

據《江蘇公共新聞》報道，88歲的黃女士長期卧床，由於子女都在外工作，所以家中請了一名看護幫忙顧。看護見天氣凍，便好心為黃婆婆準備熱水袋取暖。

看護表示，黃婆婆的雙腳冰冷，所以煲好熱水後也包好熱水袋，放在她的床裏面。但睡著睡著，婆婆的兩隻腳就合起來碰著熱水袋，最終燙傷。

起初這一家人覺得沒事，沒想到傷勢愈來愈嚴重。常州市第七人民醫院燒傷整形科主診醫師郭林森表示，由於婆婆沒有即時就醫，在家待了差不多1個月，拖的時間有點長，所以傷口出現感染，有少許黃色滲液滲出。

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他指出，低溫燙傷是因為長期接觸中等溫度的熱源，一般為44°C至50°C之間，這溫度可造成真皮淺層向深層，及皮下各層組織的漸進損害。

同時，低溫燙傷在冬天期間尤其常見，佔冬季燙傷的三分之一。假如患者有糖尿病、中風後遺症等，萬一燙傷，可形成慢性潰瘍。

急症科專科醫生蔡振興曾接受TOPick訪問時分享使用暖水袋、電暖氈等取暖物品的小貼士：

勿將剛煲熱的水即時注入暖水袋，需先放涼至水溫80度以下，以免暖水袋過熱灼傷。

使用暖水袋時，應先以布袋包裹，避免直接接觸皮膚。

用完暖水袋切勿「摺完又摺」，否則會導致塑膠疲勞，摺位易爆開。

使用暖水袋、電暖氈期間，如發現皮膚泛紅感痛，或有水泡，應停止使用，以凍水沖洗5至15分鐘，並求醫治理，切自行刺破水泡。

使用電暖氈時，應以布被墊背，許多直接接觸皮膚導致灼傷。

電暖氈勿開全晚，睡前可先調校高溫將被窩預熱，睡時再調低溫度，同時調校時間掣至1、2小時後自動關掉。

本港衛生署亦教路，使用熱水袋時，盛水應不多於四份三的份量，要塞好活塞，檢查熱水袋無漏及無破裂，並加上袋套，方可使用。

蔡振興醫生表示，大多暖水袋灼傷個案屬二級燒傷，即已出現水泡，如皮膚泛紅感痛楚已屬一級燒傷，宜即時拿走暖水袋，及後以凍水或冰水沖洗患處散熱並求醫。

本港衛生署教燙傷的處理方法：

冷敷時，要用毛巾包裹冰墊，敷約15分鐘便應拿掉，以免凍傷。

處理傷口的小貼士：

用冷水浸或沖洗受傷部位最少10分鐘，以助降溫及減輕痛楚。

勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。

由於受傷部位或會腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。

如衣服與傷口黏在一起，便不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。

如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。

傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。

如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。

勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

上述方法可用於處理面積小及輕微的燒傷及燙傷。若燒傷及燙傷的情況嚴重，便應要盡快送傷者往醫院治理。

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責任編輯：羅嘉欣