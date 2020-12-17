【東張西望直擊】89歲婆婆日日到銅鑼灣後巷餵野鴿　引來老鼠橫行商戶苦不堪言

▲ 89歲歲婆婆日日到銅鑼灣後巷餵野鴿，引來老鼠橫行。

本港鼠患問題嚴重，但在鬧市銅鑼灣，都有鼠蹤。《東張西望》近日報道一名89歲婆婆幾乎日日到銅鑼灣一條街的後巷餵野鴿，引來引來老鼠橫行，由於該條街道上有不少由舊樓改建而成的樓上商舖，大批商戶叫苦連天，更有商戶難忍惡臭需搬遷。

《東張西望》攝製隊接獲投訴後跟進，主持人黃穎君訪問部分店主，無人不識該位婆婆，有商戶直言，有時去後巷，長期有老鼠聲，更會肆無忌憚地四處亂竄，而該位婆婆「基本上每日都嚟餵，三點幾四點左右」；有商戶稱，見到該位婆婆偷偷扔麵包、米等，會引到蟑螂、老鼠前來；有商戶稱，老鼠聲由下午開始不絕於耳，「好似開派對咁」。有店主和職員稱，飽受噪音滋擾長達8年。

▲ 有商戶稱一名婆婆經常在後巷餵鴿，引來老鼠橫行。（相片來源：東張西望截圖）

報道指，由於該條街道上有不少由舊樓改建而成的樓上商舖，為防止老鼠走入店舖，店主做好防鼠措施，如在原裝鐵絲網上，加裝額外的網去填滿空隙，還會擺老鼠藥，但久而久之，老鼠都適應鼠藥的藥力，變得百毒不侵，更恐怖的是，牠們還會在店內的隱蔽地方繁衍後代。

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《東張》攝製隊在某日到涉事的後巷，約3時許，就見到店主們所說的婆婆到此，將一袋白色大膠袋裝的麵包和新鮮蔬菜放在後巷暗角，然後不停撒麵包，最後才施施然離去。婆婆供應的糧食吸引一批野鴿、老鼠等前來進餐。另在這些進食期間，有一位清潔姐姐對眼前的景象視若無睹。

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主持人黃穎君其後訪問涉事婆婆，問該些面包是餵食哪些，婆婆稱，自己以前在附近賣東西，現在退休才回到此處餵白鴿，運貨的人提供麵包給她。她否認自己日日來餵食，又稱不知道後巷有老鼠出沒。

在黃穎君訪問婆婆時，剛才那位清潔姐姐自稱婆婆是其母親，又稱母親前後巷的習慣已長達20年，但聲稱母親只是在做運動。

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東張主持第二日再到涉事後巷，又見到該位婆婆前來餵鴿。商戶們無奈稱，曾勸喻婆婆勿再餵飼惜不果。有店主因鼠患嚴重，最終要搬走，

有一日有死老鼠，好大陣味，淨係喺某一個位置聞到，但就搵唔到喺邊，就算鑿開牆都唔見，最後由佢臭足幾個月。

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責任編輯：羅嘉欣