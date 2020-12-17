【新抱絕招】「搶嬰怪」奶奶搣醒熟睡孫仔陪玩　新抱一招反擊︰你吵小孩我就吵你

▲ 台灣一名媽媽指，奶奶喜歡在她兒子熟睡時，「搣」醒孫兒陪玩。

婆媳關係有如世紀難題，清官也難審家庭事。台灣一名媽媽在社交媒體指，奶奶喜歡在她兒子熟睡時，「搣」醒孫兒陪玩，又不顧他睡覺硬衝入房間，抱起他向親戚炫耀，最終新抱用一招成功反擊「搶嬰怪」奶奶。

硬衝入房抱B向親戚炫耀

該名媽媽上周日（13日）在facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿，表示奶奶自從寶寶出生由醫院回家，便進化成「搶嬰怪」，會把寶寶叫醒不讓他睡︰

甚至會偷捏他，把他弄醒，寶寶哭了之後她就飄走，真的讓我很頭大……

每當有親戚來她家時，奶奶就直接衝進房間，把寶寶抱起來，嚇得他狂哭，她抱怨︰

寶寶每次被弄哭就要我哄好，剛哄好又被弄哭。

半夜房門外播嬰兒哭聲

後來她實在受不了，於是把她哄寶寶時，寶寶發出哭到聲嘶力竭的聲音錄下來。然後整整一星期半夜或凌晨，她走到老爺奶奶房間門口，把寶寶哭聲的錄音調到最大聲播放。老爺奶奶嚇得瞬間起床，還叫她不要吵他們睡覺，她回應︰

你吵我小孩睡覺，我就來吵你。

就這樣過了一星期後，老爺奶奶安靜得很，再也不敢在小孩睡覺時來吵他，媽媽做到「你們不讓我小孩睡，你們也不用睡了」。她補充，丈夫在當兵，放假時才在家，而且夫家住在鄉下地方，不用擔心錄音會吵到鄰居。

網民︰以牙還牙不錯

網民大讚這位媽媽「高招」、「好厲害的反擊」、「以牙還牙不錯的方式」、「好像很聰明」。有網民建議新抱進入房間就鎖門，就算被敲門也不要開門，「這樣才讓對方知道，已經嚴重打擾到你的休息時間」。

其中一名網民分享她的經歷，表示奶奶每次回家都不願意先洗手再抱小孩，而且只說「小孩就是愛奶奶（嫲嫲），我抱一下為什麼不行？」可是當時小孩就在睡覺。她又指出奶奶一臉濃妝，滿手長指甲加指甲油，形容她是「搶嬰魔人」。

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責任編輯︰王明芳