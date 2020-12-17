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【新冠肺炎】屋宇署屋宇測量師初步確診　港島太古辦公室不對外開放

社會 12:41 2020/12/17

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屋宇署一名屋宇測量師初步確診。（資料圖片）

疫情嚴峻，屋宇署今日（17日）表示，一名屋宇測量師昨晚（16日）獲通知初步確診，其辦公室並不對外開放。
 
患者於太古城太古灣道14號7樓工作，負責審批建築圖則，其辦公室並不對外開放。她是一名確診者的密切接觸者，最近一次上班日期是12月11日，工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她在上班期間有進行體溫探測，體溫正常。 
　　
屋宇署今日下午（17日）會關閉太古城太古灣道14號7至9樓辦公室，全面清潔及消毒，明日（18日）重開。設於7樓的收發處櫃枱，亦會於今日下午1時起關閉，並會於明日（18日）早上9時30分重開。所有已預約於上述期間與屋宇署人員會面，或取回已處理的圖則及文件的人士，會稍後獲另行通知最新安排。
 
屋宇署一直遵照衞生防護中心有關處理傳染病的衞生指引，並提醒所有職員繼續嚴格遵守各項防疫措施及注意個人衞生，如出現不適症狀，必須馬上求醫及通知署方。

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責任編輯：吳卓峰

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