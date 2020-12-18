發明看得見銀包 喚起同理心 推動社會共融

一九七九年，在美國著名設計公司雷蒙德‧洛威（Raymond Loewy）任職的工業設計師派翠西亞‧摩爾（Patricia Moore），於一次公司內部的冰箱設計構思會議中問：「我們不能設計讓有關節炎的人能輕易打開的雪櫃嗎？」卻換來上司一句：「我們不為那些人設計。」此事後來激發摩爾喬裝成八十五歲的老人，花三年時間親身走訪美國百多個城市，嘗試體驗長者的生活困難，從中尋找洞見，設計大眾通用的產品。

數十年後，在香港理工大學攻讀視覺傳意設計畢業的八十後設計師梁雯蕙（Comma），與摩爾一樣，亦對坊間的產品抱着同一個疑問：「為何商家不設計能迎合不同能力人士需要的產品？」這問題背後也許關乎很多商業因素和成本考慮，惟她卻於二○一五年畢業後，即毅然創立「無事無事研究所」（Mosi Mosi Lab），以設計思維以人為本的角度出發，為視障人士設計讓他們能「摸得出」紙幣面額的「看得見銀包」（in:visible wallet），身體力行嘗試在產品設計上添加共融的色彩，同時喚起社會的同理心，為社會帶來一些小改變。

始於觀察 探索需求

說起梁雯蕙的設計思維之旅，一切源自她於理工大學讀書時的畢業作品。「當時一心想以簡單手作幫人，於是做了一堆資料搜集，直至一日我在街上看到一個拿着手仗的視障人士，很開心的一邊行路一邊唱歌，令我很好奇，於是尾隨他行了十分鐘。」

設計靈感除了來自好奇心，亦來自觀察，短短十分鐘的路程，讓她頃刻發現視障人士面對的諸多問題，「就如他行樓梯會踏空，行路亦很易走出馬路。之後，我大膽上前介紹自己，說自己想為視障人士設計產品，並邀請他給意見。」她續說。

在對方的穿針引線之下，梁雯蕙認識了包括潔瑩在內的一班視障人士，「我用了兩個多月時間跟潔瑩相處、行街食飯，發現她很多時購物都會問人，自己手上的紙幣面額是多少。過程麻煩之餘，她亦少不免有些心理壓力，怕購物時被騙或麻煩到別人。」這個小小的觀察，讓她明白視障人士購物時的痛點和心理需要，並激發她發明為視障人士而設的銀包，嘗試解決這個問題。

▲ 與視障人士潔瑩相處日久，梁雯蕙發現對方跟很多視障人士一樣，難以識別紙幣的面額，啟發她決定發明專為盲人而設的銀包。

經過一番的資料搜集，梁雯蕙發現坊間雖有專為視障人士而發明的量鈔卡，「但身邊的視障人士都反映，出外時要額外帶量鈔卡很不方便，而且上面用來標示金額的凸點字，很多後天失明的人都不懂。」於是，她決定將銀包與量鈔卡結合，並先後製作了十多個原型版本，索取用家意見不斷調試改良，「最初的版本是基於成本考慮，用縫線的方式標示刻度，視障人士覺得很難辨識，於是先後又改用鐵燙片、金屬條等物料，但始終他們都要每張銀紙放進銀包內對摺才可以量度長度。」她憶述。

▲ 在發明看得見銀包的過程中，梁雯蕙（右）不斷尋求視障用家的意見再作改良，最終改良了近十個版本才正式面世。

推廣共融設計 改變社會

設計產品跟應用設計思維的過程一樣，期間必會遇到困難及瓶頸，而面對這些疑難，設計思維則提倡回歸基本步，從用家身上探求靈感，甚或解決方案，而梁雯蕙亦不例外。「一位視障人士向我提議，不如改為量度鈔票的闊度，以梯級形狀的尺量度。」一言驚醒之下，梁雯蕙採納了對方的意見，重新設計看得見銀包，製成最終版本，並於二○一六年在網上發起眾籌，最終成功籌得超過三十萬港元，製作了一千五百個看得見銀包免費贈予視障人士，「過程中我還在不斷尋求用家意見，如在街上看到有視障人士，也會大膽請對方立即拿上手試用。」

這個不斷探索用家需求的過程，亦令她有不少驚喜的新發現，「我以為視障人士不會介意銀包的外觀，但有一位女視障人士卻問我可否設計紅色的銀包，細問下原來她失明前從事銀行見客的工作，很着重儀容外表。設計思維探索用家需求的過程中，往往能讓我們找到意想不到的發現，甚至是衝擊，推動我們設計真正符合他們需要的產品。」她舉例說。

▲ 梁雯蕙發明的看得見銀包內設有梯級狀的量度器，可幫助視障人士辨識不同的香港紙幣，而當中的靈感則來自一班視障人士。

看得見銀包霎眼已面世數年，但梁雯蕙如今仍在思考如何改良銀包的設計，「原本的銀包設計就像普通銀包一樣，是希望讓其他人不會覺得他們與別不同。下一步，我想設計普通人也能用的看得見銀包，就如將量鈔卡、散銀包、證件套等變成組件，讓每個人都可以按自己的需要，親自設計銀包的間隔和用途。」

不過，改良銀包設計以外，梁雯蕙坦言自己更想做的，是將共融設計背後的精神推廣到社區，「就如一個收銀員看到看得見銀包的發明故事，日後找錢給視障人士時，行為也許會不一樣，會多了一份關顧和同理心。」因此，她近期正積極與不同的機構合作，將自閉症、讀寫障礙人士的作品化成產品，藉此喚起社會的同理心，「這可能只是一份微小的力量，但設計思維對我來說是一種待人處世的態度，應是人人與生俱來的，亦是一份對人的關懷和愛，能驅使我們的社會變得更美好。」她說。

▲ 近期，梁雯蕙與不同的機構合作，如將讀寫障礙人士的作品化成水杯、散紙包等產品，藉此將同理心與共融的理念推廣到社區。

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