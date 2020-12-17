  • 16°C
香港時間 : 20201217日 (四) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南韓疫情】首爾僅餘3張重症病床　南韓醫療系統崩潰連續兩日確診個案破千宗

健康 12:30 2020/12/17

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

南韓連續兩日確診個案破1000宗

南韓新冠肺炎疲情嚴峻，昨日（16日）增1078宗確診個案創新高，今日新增1014宗。約有2600萬人口的大首爾地區，昨日僅餘3張重症病床，醫療系統已近臨界點。

綜合外媒報道，南韓累計總確診個案已逾4.6萬宗。昨日重症病例新增226宗，2星期內數字倍增。另外，昨日增12宗死亡個案，今日急升至22宗，至凌晨累計死亡個案已達634宗。

南韓總理丁世均指出，當務之急是要確保有更多病床，所有患者不需輪候超過一天才獲得床位。當局表示，正努力確保有數百張重症病床。衞生部表示，由於新床位大多來自公立醫院，正考慮加強與私人機構合作。當局本周已下令首爾地區所有學校關閉一個月。

由於連續兩日確診個案破千宗，衞生局預計每日新增確診個案可能高達1200宗，正考慮採取更強硬的措施遏止疫情進一步蔓延。當局於上周已將社交距離措施提升至第二高級別，表示在必要時將毫不猶豫提升至最高級別。惟因此舉會對店主及僱人士造成經濟損失，當局會謹慎作決定。

【同場加映：新冠病毒在不同物件的存活時間】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【過勞死】疫情下南韓14名速遞員過勞死　日做21小時送400包裹猝死：太多受不了
17:13 2020/11/04
【過勞死】疫情下南韓14名速遞員過勞死　日做21小時送400包裹猝死：太多受不了
【流感疫苗】南韓接種流感疫苗後增至48人死　衛生部：無意叫停免費接種計劃
14:18 2020/10/26
【流感疫苗】南韓接種流感疫苗後增至48人死　衛生部：無意叫停免費接種計劃
【雙重感染】亞洲首宗雙重感染病例　南韓患者同時感染新冠肺炎+流感
10:21 2020/09/10
【雙重感染】亞洲首宗雙重感染病例　南韓患者同時感染新冠肺炎+流感
健康問題 新冠肺炎 首爾 南韓 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
17:42 2020/12/16
消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
【香港愛情故事】王敏奕婚後更能專注事業　幸福人妻Venus：大家都願意付出及配合
15:51 2020/12/14
【香港愛情故事】王敏奕婚後更能專注事業　幸福人妻Venus：大家都願意付出及配合