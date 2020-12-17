【南韓疫情】首爾僅餘3張重症病床　南韓醫療系統崩潰連續兩日確診個案破千宗

▲ 南韓連續兩日確診個案破1000宗

南韓新冠肺炎疲情嚴峻，昨日（16日）增1078宗確診個案創新高，今日新增1014宗。約有2600萬人口的大首爾地區，昨日僅餘3張重症病床，醫療系統已近臨界點。

綜合外媒報道，南韓累計總確診個案已逾4.6萬宗。昨日重症病例新增226宗，2星期內數字倍增。另外，昨日增12宗死亡個案，今日急升至22宗，至凌晨累計死亡個案已達634宗。

南韓總理丁世均指出，當務之急是要確保有更多病床，所有患者不需輪候超過一天才獲得床位。當局表示，正努力確保有數百張重症病床。衞生部表示，由於新床位大多來自公立醫院，正考慮加強與私人機構合作。當局本周已下令首爾地區所有學校關閉一個月。

由於連續兩日確診個案破千宗，衞生局預計每日新增確診個案可能高達1200宗，正考慮採取更強硬的措施遏止疫情進一步蔓延。當局於上周已將社交距離措施提升至第二高級別，表示在必要時將毫不猶豫提升至最高級別。惟因此舉會對店主及僱人士造成經濟損失，當局會謹慎作決定。

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責任編輯：羅嘉欣