【無良老闆】女童買27蚊文具老闆收$60僅找2蚊　筲箕灣文具店疑呃錢遭群罵︰專蝦細路

▲ 筲箕灣一間文具店被懷疑呃小朋友錢。

小朋友自己買東西，要醒目一點。筲箕灣有文具店懷疑呃小朋友錢，一名女街坊在文具店內目擊，有女童買了總值27元文具，但疑不懂計數，將手上共60多元的紙幣及散銀全繳付，老闆收下後竟只找回2元給女童。女街坊看不過眼當場揭發，老闆才認「找少咗俾你」。

女街坊在facebook群組《筲箕灣人筲箕灣事》出帖文講述事發經過，她到區內愛東商場的文具店影印，見到一名年約7、8歲的女童購買一個改錯帶及一個鬼口水或泥膠玩具，總值27元。

女童手上有一張50元、一張10元紙幣及少少散銀，共約60多元，但她疑不懂計數，將手上的錢全付予老闆，老闆點算一次後，竟然只找回2元給女童。

正義女街坊出頭 老闆才認找少錢

剛影印完的女街坊見狀，即時質問老闆︰「唔係27蚊咩？」老闆才承認「哦！找少咗俾你㖭！」女網民對此感到憤怒︰

真係有冇搞錯！一個大男人大老闆竟然呃小朋友錢！

▲ 女街坊因為影印，目睹後來的事發經過。（《筲箕灣人筲箕灣事》fb圖片）

不過女街坊因趕時間，不知道老闆有否找回正確的金額給女童，而當時還有一兩個客人在附近，自己亦有開到聲，相信老闆應該有找回正確金額給小朋友。而從女街坊公開的單據上顯示，該文具店在杏花邨和油塘都有分店。

網民斥專蝦細路兼賣爛貨

帖文一出引來大批街坊共鳴，不少人都曾在該文具店遇上不快經歷，更認同該店「專蝦細路」，街坊群起力數多宗罪，包括出售破爛的沙灘玩具、不准試寫的筆買回家發現寫不到，甚至疑似fax不成功但扮fax到，最後與客人為了$5 fax，鬧到報警處理。

很多街坊又鬧該名職員無禮貌，經常鬧人「齋睇唔買」，連摸上手也不行，有港媽投訴道︰

佢哋係專蝦細路，我女一入去就（被）鬧唔買唔好摸，我聽到即刻叫我女走。

有網民又言店員常監視街坊，「我行到邊跟到邊，望到實，當人賊咁監視。」網民揶揄不如執笠轉型做網店，就不怕人摸，不怕被偷貨。

很多網民又笑稱，內有女店員連姨姨都不准叫，一定要叫姐姐，強調自己未嫁，即使小朋友有禮貌叫姨姨，女店員都會扯火。有目擊街坊憶述︰

有個小朋友同佢講「唔該姨姨」，小朋友走咗之後，呢個職員就著晒火咁同收銀講，話個細路做咩叫佢姨姨，真係寧願佢唔好嗌佢，個小朋友嗌佢姨姨本身好有禮貌，有問題嗰個係佢自己囉。

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責任編輯︰王明芳