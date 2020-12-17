【超市大搜查】冬天打邊爐易墮致肥陷阱　營養師推介6款較健康即食火鍋湯底

▲ 冬天打邊爐易墮致肥陷阱，營養師推介6款較健康即食火鍋湯底。

天氣轉冷，許多人都會在家中打邊爐暖身，不過市面上普遍即食火鍋湯底都屬於「高脂」、「高鈉」、「高熱量」，進食過量不但易致肥，更增加患心血管疾病的風險。「尚營坊」澳洲註冊營養師林漪菱（Elaine）推介了6款較健康的湯底，並分享打邊爐貼士，讓大家避開致肥陷阱。

TOPick檢視市面上22款常見的即食火鍋湯底：

Elaine為我們計算了每包湯底的總熱量、總脂肪和總鈉質含量，點擊下圖看6款相對較健康選擇：

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食用過量可致心血管疾病

她舉例，李錦記湯底主要成分為醬油、鹽、糖、調味粉及穩定劑，脂肪含量比起真實用上高脂食材的湯底（如豬骨、牛骨、原隻雞連皮）相對較低。

但她強調，即使脂肪較低，但大部分湯底鈉含量已超出每日上限，打邊爐喜歡喝湯的朋友更要留意。她引述世衞建議指，一般成年人每日鈉攝取量應少於2000毫克 （即不足一茶匙鹽)，如攝取過高鈉質，易引起水腫、血壓上升，增加中風、心臟病和腎病等風險。

市面上的部分火鍋湯底熱量和脂肪含量屬偏高。Elaine指出，如攝取大量脂肪，除了會引致過重或肥胖，飽和脂肪和反式脂肪更會令血液中壞膽固醇水平上升，增加患上心血管疾病的風險。

挑選火鍋湯底要留神

Elaine提醒，購買火鍋湯底前，應檢閱營養標籤，選取熱量、脂肪及鈉含量較低的產品。當中，清湯、皮蛋芫茜、野菌、昆布、番茄蔬菜等湯底相對較低脂；而麻辣、沙嗲、牛骨豬骨湯底或最近大熱的藥膳雞湯、美人雞湯， 則較為高脂。

但她補充，即使選擇較低脂湯底亦要留意，湯底會隨著烹調的時間及火鍋食物所含有的脂肪，便會變得濃稠和充滿肉類的脂肪。

她又分享了打邊爐7大要點：

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責任編輯：沈佩珊