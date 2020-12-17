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【無知害人】3個月大女兒離奇中毒慘死　母乳媽媽一個行為成罪魁禍首

兒童健康 13:05 2020/12/17

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美國一名母乳媽媽因為吸毒而害死了3個月大女兒。

餵哺母乳的媽媽要注意飲食，否則影響BB，可大可小。美國一名母乳媽媽因為吸毒而害死了3個月大女兒，女嬰體內含有致命劑量的冰毒，在家裡中毒慘死。

綜合外媒報道，美國路易斯安那州（Louisiana ）警方於11月1日接到報案，趕到事發現場，發現一名3個月大女嬰在家中失去生命跡象，當場宣布死亡，當時沒有發現女嬰有表面受傷等異樣，初步排除他殺。直到上周五（11日），驗屍報告出爐，發現非家居意外，而是人為，而31歲媽媽Autumn Blansett就是凶手。

3個月大女嬰中毒亡

警方拿到驗屍報告，發現女嬰死亡時血液含有致命劑量的冰毒，死因證實是甲基苯丙胺中毒。警方改以謀殺案件進行偵辦，並到涉事的住所搜查，搜出冰毒和大麻兩種毒品。

Autumn承認自己平時有吸食毒品的習慣，在女兒身亡的兩天前也曾吸毒，而吸毒後不久就餵哺母乳。目前她已被警方拘留等待開庭，被控告謀殺罪。

哺乳媽媽注意飲食

母乳媽媽要注意飲食，避免嬰兒因而影響發肓。據本港衞生署家庭健康服務的資料，哺乳的媽媽需限制飲用含咖啡因的飲料，如咖啡、濃茶或某些汽水等，以減少寶寶因中樞神經系統受咖啡因刺激，而難於入睡。酒精有損健康且有礙判斷，哺乳期間喝酒亦可能減少乳汁製造和影響寶寶發育，建議媽媽不要飲用含酒精的飲品。

餵哺母乳的媽媽均衡飲食最重要，除非媽媽或寶寶對某些食物過敏，一般來說無須刻意戒口。可是，有些BB會因媽媽多吃了濃烈味道和容易產生體味的食物，如洋蔥、咖喱、辛辣類等，會產生不適而啼哭。如有這情況，媽媽可少吃這類食物。

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責任編輯︰王明芳

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