【拆彈專家2】劉德華相隔多年再推男女合唱歌　華仔親自填詞跟倪妮對唱【有片】

▲ 劉德華跟倪妮合唱主題曲《相信我》。

由邱禮濤執導、兩大影帝劉德華及劉青雲主演的《拆彈專家2》，暫定12月24日平安夜上映。而今次電影公司找來劉德華跟倪妮合唱主題曲，而主題曲《相信我》MV今日率先曝光，這也是華仔相隔多年後，再次推出男女合唱歌，他更親自填寫歌詞。

劉德華飾演的拆彈專家潘乘風，失去了一腿仍想勇闖前線。而歌詞亦表達了他那份決心，當中寫道「我鐵了心走這條路，我天生就是頑固」，無論是「一輩子一場賭注」，還是哪怕「看不到明天的日出」，令人感受到拆彈專家要做最堅定的「逆行者」，用生命保護生命。

▲ 新歌MV首度曝光。

而這首歌也是劉德華跟倪妮在音樂上的首次合作，這也是劉德華時隔多年後再次推出男女對唱。華仔深厚動人的聲線中，傳遞出那份堅定的信念；而倪妮溫柔細膩的聲線，傾訴著擔心與珍愛。

▲ 劉德華跟倪妮戲中演一對前度。

《拆彈專家2》也是倪妮第一次飾演警察，她是潘乘風的「前女友」，被捲入了潘乘風的爆炸案中。理智與情感的雙重選擇，或將改變華仔飾演的潘乘風的命運。

另外電影主題曲取名《相信我》，當中包含兩層意義，一方面，是作為「拆彈專家」的剖白，請相信拆彈專家能夠解除危險，拆除核彈。另一方面，也是潘乘風這一角色的內心獨白，希望能夠被信任，能夠找回真正的自己。