【新冠疫苗】中國科興Sinovac臨床研究未正式現世 莫樹錦：科學就是科學只能靠數據

▲ 莫樹錦指，香港批准藥物使用向來以FDA為標準，故此大條道理買入輝瑞及BioNTech疫苗共750萬劑。

政府高興地宣布，已為港人購入新冠病毒疫苗，這是天大喜訊，疫情終局終於有望。政府分別從三家藥廠訂購共超過二千萬劑疫苗，足可為大部分港人免費接種。

喜訊在前，背後還需科學，疫苗始終源於科研，故此在推出疫苗的同時，先要把科學說清楚。政府在十二月十一日香港時間公布訂購決定，剛好美國FDA（美國食品及藥物管理局）在十二月十日正式批准輝瑞（Pfizer）藥廠mRNA疫苗作緊急使用，而香港批准藥物使用向來以FDA為標準，故此大條道理買入輝瑞及BioNTech疫苗共七百五十萬劑。

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巧妙之處是宣布買入輝瑞及BioNTech疫苗同時，亦購入同等數量中國Sinovac疫苗，並且首批一百萬劑將會一月抵港，比輝瑞及BioNTech疫苗還要早，問題是至今Sinovac的大型比較性臨床研究結果還未正式現世，至今只有從United Arab Emirates發布會得知有效率可能是86%。但他們從未清楚說明「有效」的定義，西方三大藥廠疫苗均以「帶病徵的冠毒感染」為定義，若Sinovac也是一樣，便要清楚把數據公開。

倘按早期資料，醫生會相信Sinovac是有效疫苗，但科學就是科學，不能靠信念，只能靠數據。當政府率先購入中國Sinovac疫苗時，到底是基於科學數據？還是基於信念？

極盼望港人能盡快接種疫苗，但更盼望盡快見到確實數據。

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