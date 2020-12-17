【食物過敏】中大發現鯇魚是引致港人對魚過敏源頭之一　研口服檢測方法助兒童及早發現致敏魚類

▲ 中大醫學院成功發現新致敏源「Cten i 1」有助提升診斷準確度(資料圖片)

魚類過敏是香港常見食物過敏之一，患者會出現腹瀉、血管性水徵等表徵，或過敏性休克，更甚可能致命，現時本港有2000至3000名18歲以下兒童有魚類過敏。中大醫學院發現鯇魚為本港魚類過敏主要源頭，並引入新型口服測試協助盡快找出致敏魚類。

▲ 梁詩彥表示，調查結果顯示鯇魚的靈敏度比起鱈魚及三文魚為高（資料圖片）

何太的女兒在8個月大時首次進食魚時出現對過敏反應，出現嘔吐及面紅等徵狀，同時不斷大嘔，有次家人想讓女兒喝魚湯，僅少少已令她的面轉紅；有一次更為誇張，僅是工人煎魚後接著炒菜，魚遺下的汁液已足以令她出現過敏反應。後來，透過醫院的檢測後發現，何太女兒並非對所有魚類出現敏感，現時8歲的她可進食三文魚。

▲ 何太(左)的女兒在8個月大時首次進食魚時出現對過敏反應（網絡會議截圖）

針對本地兒童魚類過敏的個案，中大醫學院近日針對本地華人對魚類過敏患者特徵進行兩項研究，其中在鯇魚中發現一種新致敏原標誌物「Cten i 1」，並且研究在 「雙盲對照口服激發測試」加入鯇魚作為測試指標之一。

研究團隊在過敏測試加入淡水魚招募了28名曾經在食用魚類後兩小時內出現過敏反應人士，參與「雙盲對照口服激發測試」，參加者被隨機分配分別進食含有鯇魚、三文魚或安慰劑成分的試食品，每次試食相隔最少48小時，為期3天。

研究發現，20名參加者中，14人對鯇魚過敏，僅得1人對三文魚過敏呈陽性反應，因此認為示華人魚類過敏患者普遍對部分魚類品種出現耐受性，即一些對鯇魚過敏患者，可食用三文魚或其他品種魚類。及後，研究針對鯇魚的過敏原，並成功鑑定出新致敏原「小清蛋白Cten i 1」。

中大醫學院兒科學系臨床講師梁詩彥醫生表示，由於半自動化血液測試中未有本地常見魚測試數據，因此代表性有限，同時間鑒於鯇魚為本港最常引起過敏的品種之一，故認為可使用鯇魚作為更好的測試指標。

中大醫學院兒科學系博士後研究員梁逸軒博士表示，未來將會在其他香港常見魚類包括紅杉、大眼雞等魚類找出致敏原並引入到測試當中。

團隊建議：

慢慢從低劑量讓小朋友試食，若未出現過敏症狀便可增加份量

以少量魚肉沾上嘴邊或皮膚，測試是否出現過敏反應

到醫院接受「雙盲對照口服激發測試」，準確檢查魚類過敏

考慮進食淡水魚時視乎會否出現濕疹等過敏症狀

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記者：曾卓鋒