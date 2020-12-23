【高糖飲食】孩子長期飲用高糖飲品易致糖上癮 營養師媽媽： 影響專注力甚至免疫系統

小朋友普遍都愛吃糖果，甚至有人無糖不歡，但經常進食糖果不但會導致蛀牙及肥胖等問題，甚至有機會導致糖上癮。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請三孩之母、營養師李杏榆，分享糖對小朋友的影響。

Annie表示，日常生活中常見的糖，包括果糖、添加糖和乳糖，果糖常見於水果及果汁等;添加糖則是白糖、蔗糖等，常見於餅乾、甜味麵包；乳糖則常見於乳酪、朱古力奶等。

小朋友攝取過多的糖分，除了蛀牙和肥胖問題，最重要是會影響小朋友的胃口，不愛飲用淡而無味的水，減少進食蔬菜生果。此外，還會有機會皮膚致敏、濕疹發作，特別是皮膚過敏、濕疹和鼻敏感的小朋友。

攝取過多的糖分，也會導致小朋友容易產生疲倦，影響專注力，甚至影響免疫系統。

至於如何減少糖分的攝取？Annie建議，爸爸媽媽首先要避免將糖果當作獎勵的食物，「甜品絕對不能用作獎勵」。或許有些爸爸媽媽以為小朋友飲含糖飲品沒有所有，Annie則提醒，假如小朋友經常飲用含糖的飲品，他們會經常想飲甜的飲品，結果反而會害了子女。

此外，雖然水果是健康的食物，但也要注意選擇水果的種類及每日的攝取量，通常以一個拳頭大小的生果為一份。由於部分水果糖分較高，例如巨峰提子等，可能每日攝取3-4粒已經足夠。

早餐及零食的選擇上，Annie建議爸媽盡量避免選擇甜麵包，不要選擇朱古力味道或有糖霜的，「三文治比甜甜圈健康得多」。最後，爸爸媽媽當然要以身作則，舉個例子，爸爸媽媽在子女面前飲用含糖的飲品，但卻禁止子女飲用，也會令子女產生疑惑。

記者：鄺嫻