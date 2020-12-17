【是但求其愛】陳奕迅新歌被讚用字藏心思　網民拍片拆解廣東話奧妙【有片】

▲ 陳奕迅《是但求其愛》歌詞惹來話題。

陳奕迅（Eason）早前推出全新廣東歌《是但求其愛》，因填詞人小克巧妙運用廣東話「是但」、「求其」，一句歌詞可作不同解讀，成為網民研究熱話，更有YouTuber拍片解釋《是但求其愛》的字句中各種含意，被讚將廣東話神髓完美發揮。

陳奕迅新歌《是但求其愛》有5字組合，但可組合出不同意思，亦被網民指廣東話獨到之處，是可以變化不同可能。

▲ 《是但求其愛》找來多位新晉演員合作MV。

【是但求其愛】陳奕迅開直播吹水會 林家謙+麥曦茵+小克解答愛情疑難

有YouTuber為此歌拍片分析，結合網民將歌名中的5字中的不同意思，包括「是但。求其。愛（隨便。馬虎。愛）」、「是。但求。其愛 （是。祈求。他/她的愛）」、「是但。求其愛（隨意求他/她的愛）」、「是，但求其愛 （渣男）」、「是但求，其愛 （毒男）」、「是，但求，其愛 （兵長）」。

歌詞中又有「論盡」兩字，都是用廣東話及白話語帶相關的手法，又有讚「本來廣東話就好啜核，改一個字就唔同晒！」

▲ 早前Eason跟作曲林家謙、詞人小克、MV導演麥曦茵網上對談新歌。（影片截圖）

填詞人小克向傳媒表示，感謝網民為此歌的解讀，但可交由聽眾用自己方式理解，被指用歌曲「拼命保護廣東話」，小克坦言廣東話「未死」，不用拼命去保護，但他利用自己擅長的語言寫歌詞，才可以更精準表達情感。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

小克又指可能疫情關係，令大家在家中有時間分析，又感謝熟悉國粵語的內地網民，義務解釋「是但」及「求其」兩種廣東話精妙之處。